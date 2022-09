Protesta degli studenti del liceo musicale davanti al palazzo della Provincia

Manifestazione di protesta degli studenti del liceo musicale di Pescara provvisti dei loro strumenti davanti al palazzo della Provincia.

Il sit-in è in programma domani, mercoledì 21 settembre, alle ore 10:30.

Insieme ai giovani ci saranno anche i loro genitori.

L'intento è quello di protestare contro i gravi disagi a cui sono costretti a seguito della decisione intrapresa dalla dirigente scolastica del liceo Mibe di Pescara, Raffaella Cocco, e del presidente della Provincia, Ottavio De Martinis, di trasferire le lezioni pomeridiane di strumento, musica d’Insieme e coro, da viale Kennedy a via Einaudi (dunque da un punto all’altro della città) al termine delle lezioni del mattino effettuate in via Passolanciano, con tutta una serie di conseguenze che a loro avviso violano il diritto allo studio e alla loro sicurezza.

«Tale decisione», si legge in una nota, «rappresenta un aggravio rispetto all’organizzazione degli anni scolastici precedenti, già oltremodo critica, in considerazione anche del fatto che il 70% degli studenti è già pendolare in quanto proviene dalla provincia di Pescara e da quella di Chieti. I genitori degli studenti sono in lotta dal 24 agosto 2022 contro le decisioni assunte e si sono rivolti alle Istituzioni locali e regionali per chiedere di trovare soluzioni alternative, adeguate e sicure al problema creato. Ad oggi, però, non hanno ricevuto risposte da nessuno, la situazione è rimasta immutata con le conseguenze, tra l'altro, del ritiro di un numero imprecisato di studenti dal corso di studio e di un orario scolastico ingarbugliato che prevede persino la contrazione delle ore curricolari di alcune materie. I genitori, alla luce di quanto esposto, si sono sentiti costretti a ricorrere alle vie legali, a chiedere l’intervento del ministro della Pubblica Istruzione e ad attuare forme di protesta pubblica».