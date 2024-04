Secco "no" di Italia Nostra all'Art Hotel negli spazi ex Fea: "Cementano e privatizzano tutta la riviera nord"

Italia Nostra dice “no” all'Art Hotel nell'ex Fea e “basta al cemento” sulla riviera nord. La delibera con cui si è chiuso l'ultimo consiglio comunale dell'amministrazione Carlo Masci incassa la prima critica fuori da Palazzo di Città.

Se in aula la polemica è sorta per la tempistica con cui è stata presentata e l'impossibilità di studiarla nelle apposite commissioni più che sul progetto in sé, l'associazione si scaglia proprio contro quel cambio di destinazione d'uso chiesto per il progetto che sarà realizzato sull'area di proprietà della Regione. “Alla fine – denuncia Italia Nostra lanciando un appello a Comune e Regione perché o si riazzeri tutti o si attui la convenzione orignaria – vogliono cementare tutta, ma proprio tutta la riviera nord: oltre l'estensione delle deroghe alla tutta la edilizia privata, anche le aree pubbliche verranno riempite di edifici”.

“La annosa questione delle aree ex Fea, la stazione di 'Pescara Porto' della ex linea ferroviaria a scartamento ridotto Pescara-Penne, un pezzo importante della nostra storia, va verso la soluzione più scontata: altro cemento”. L'albergo prende dunque il posto del museo e “ci dicono: 'abbiamo sbagliato a volerne fare un polo culturale; ora ne faremo un albergo, anzi un Art Hotel, dove l’arte sarà nella hall e sul piazzale'. Questo si capisce da quanto hanno deliberato in consiglio comunale con il cambio di destinazione d’uso per l’area con la piena intesa della Regione che è la proprietaria ed è responsabile di una inerzia durata anni e anni, così come è responsabile di non aver fatto rispettare le precedenti convenzioni già in essere per la realizzazione del polo culturale”, incalza Italia Nostra.

“Si cambia la destinazione urbanistica e si avvia quella pratica 'difficilissima' che non hanno trovato modo in tutta la consiliatura di completare per la storica Filanda Giammaria nonostante che il consiglio comunale fosse stato unanime nell’approvarla: non si vuole cambiare per realizzare una struttura pubblica su un’area privata – chiosa - si cambia per realizzarne una privata su suolo pubblico”. Si realizzerà così, continua Italia Nostra “un palazzo di 15 metri di altezza a sovrastare i resti della stazione, ridotti ad ornamentali residui, e con l’arte come un pezzo di hotelleria, come parte dell’arredo, per ottenere buoni pareri su Trip Advisor”.

“Mentre si prepara tutto questo si è consentito l’abbattimento del hotel Carlton per farne un enorme condominio – denuncia l'associazione come fatto in aula dalle opposizioni cui a rispondere è stato il sindaco Carlo Masci -: oggi si viene a dire che questa sarebbe la risposta alla carenza di alberghi. Dunque non politiche di sostegno e vigilanza sulle speculazioni ma privatizzazione delle aree pubbliche”.

“Segnaliamo da tempo che il complesso dell’istituto Domus Mariae è chiuso e che insieme alle ex aree Fea costituisce l’intero isolato tra via Foscolo e via Manzoni. È una grande occasione di riqualificazione urbana della zona che non può essere affrontata episodicamente con uscite dal sapore elettoralistico. La Regione – conclude Italia Nostra lanciandole un appello - deve pretendere l’attuazione della convenzione in essere o revocarla in danno per mancata attuazione. Comunque Comune e Regione debbono favorire una partecipata riflessione sulle esigenze di quella parte di città senza improvvise quanto oscure svolte dell’ultima ora. No al cemento delle aree ex Fea”.