Via alla chiusura delle rotatorie di viale Marconi: si definisce la nuova viabilità, ma le polemiche restano [FOTO]

Iniziata la chiusura delle rotatorie di viale Marconi, l'ultimo “passo” per la definizione della nuova viabilità che ha portato all'eliminazione della corsia preferenziale degli autobus, la realizzazione di piste ciclabili promiscue, lo spegnimento dei semafori e il ripristino dei parcheggi lungo il lato monte dove è anche stato installato il cartello del disco orario per cui la sosta è consentita per 60 minuti dalle 8 alle 20 dal lunedì al sabato, proprio come già disposto sul lato mare. Un intervento che si sta portando avanti con dei blocchi di marmo utili a chiudere gli "spazi aperti" delle rotatorie della discordia.

Si chiude il cerchio sì, ma quello delle rotatorie perché le polemiche su viale Marconi non si sono mai arrestate sebbene si siano placate da quando le modifiche sono state decise. Sul se saranno definitive si è scatenata l'ultima polemica tra il candidato sindaco Carlo Costantini (centrosinistra) e l'attuale sindaco Carlo Masci che punta al mandato bis. “Provvisorie” ha tuonato il primo parlando di marchetta elettorale dato che la delibera sulle modifiche prevede una viabilità a tre corsie “sperimentale” e modificabile in vista del passaggio del filobus: tema anche questo oggetto di acceso dibattito. Una risposta a esercenti e cittadini ha replicato il sindaco affermando che se sono state fatte solo ora è perché il collaudo tanto atteso è alla fine arrivato e perché nel frattempo è stata realizzata la nuova viabilità di via Benedetto Croce. Scontro che è andato in scena anche sulla genesi del progetto che il sindaco ha imputato alla giunta Alessandrini che lo ha approvato a fine mandato lasciando a chi andava a governare il problema, e opposizione che al contrario ha sempre rimarcato come quel progetto fosse a tre corsie.

Centrosinistra che ha lamentato anche il fatto che per poter intervenire e risolvere il problema creato da quella viabilità che ha sempre definito un "capriccio" della maggioranza, siano state distolte risorse per il completamento della bretella di via del Circuito. Tema questo diventato ovviamente oggetto di scontro con il centrodestra che ha ribattuto affermando che per ora quei lavori non si potrebbero fare su suggerimento dell'Aca impegnata con i lavori per le vasche di prima pioggia e dunque con il passaggio di mezzi pesanti proprio in quel tratto stradale con l'impegno di rimettere le risorse quando si potrà intervenire. Motivazione che non ha convinto le opposizioni con sempre viale Marconi protagonista anche dell'ultimo scontro in aula che l'ha vista protagonista: quello sulla richiesta di istituire una commissione d'inchiesta bocciata dalla maggioranza.

Ricevi le notizie de IlPescara su Whatsapp

Un intervento quello delle modifiche alla viabilità che alla fine è arrivato, ma tardivamente per il Comitato salviamo viale Marconi nato proprio quando le quattro corsie furono realizzate e che ha visto protestare insieme esercenti e cittadini. Comitato che ha organizzato proteste e manifestazioni ricorrendo anche al consiglio di Stato contro quelle quattro corsie con i giudici che nel merito si pronunceranno il 14 ottobre.

Gli spazi delle rotatorie, insomma, sono stati ricongiunti o comunque li si sta ricongiungendo, ma le posizioni sulla lunga vicenda di viale Marconi sono al contrario sempre rimaste e rimangono lontane. Anche il candidato sindaco Domenico Pettinari intervenuto più volte nella vicenda commentando con una “la giunta che boccia se stessa”, la decisione dell'amministrazione di rifare tutto da capo.

La nuova viabilità è ormai definita, se a tempo indeterminato o determinato al momento è difficile da dire, ma la polemica rimane e di certo rimarrà anche nelle prossime settimane dato che si sta entrando nel vivo di una campagna elettorale iniziata con largo anticipo e di cui viale Marconi sin dagli esordi è stata e resta e certamente resterà una grande protagonista.