"Benessere e armonia", un pomeriggio dedicato all’insegnamento di metodi finalizzati al riequilibrio interiore

“Benessere e armonia”, è il titolo nonché il fulcro di un pomeriggio dedicato al benessere e all’insegnamento di metodi finalizzati al riequilibrio interiore.

Un evento in programma sabato 27 aprile alle ore 18 per un momento di riflessione nella cooperativa sociale Colmena a Pescara in via Marco Polo, 67.

A organizzare l'iniziativa gli autori del movimento letterario e artistico Creazionismo per una nuova era e l’associazione culturale Sinergie d’arte – Aps.

Nel corso del pomeriggio, sono previsti interventi di autori su tematiche legate al benessere; lettura di poesie, musica e una meditazione guidata per l’equilibrio interiore. Alla fine dell’incontro sarà fornito materiale utile per poter praticare in autonomia il metodo che sarà insegnato. Ai docenti sarà fornito anche un fac-simile di progetto utile per sé stessi e per gli alunni. Questi i nomi degli autori protagonisti della giornata: Manuel Dominioni, Patrizia Splendiani, Francesco Minniti, Antonella Caggiano, Maria Gabriella Ciaffarini, Annalisa Potenza, Teresa Laviola, Nicolina Galassi, Carlo Di Carlo, Simona Elsa Tropea, Alessandro De Cerchio, Paola Silvestri, Assunta Di Basilico, Lucia Zito ed Ettore Le Donne.

Modera Monica Campoli, conduttrice LaqTv Abruzzo-Molise.