Premier Meloni e vicepremier Salvini in città, il Comitato strada parco: "Facciano chiarezza loro sul destino della filovia"

“Nell’occasione, straordinaria e irripetibile a Pescara, visto il silenzio stampa prescelto sul peggior investimento pubblico d’Italia dall’enigmatica stazione appaltante Tua, il Comitato chiede calorosamente al premier Giorgia Meloni e al ministro dei Trasporti Matteo Salvini, di rendere finalmente chiarezza sull’impianto Trm. Nel merito, posto il sopravvenuto fallimento per bancarotta del fornitore belga Van Hool, considerato che l’infrastruttura viaria risulta impraticabile a fini di sicurezza a fondi Cipess esauriti mentre i sei filobus Exqui.City18T versano in disarmo da un anno e mezzo nel deposito aziendale, i cittadini auspicano che il governo centrale voglia prendere atto del pessimo procedimento condotto sui principali viali della città onde porre al più presto rimedio al cattivo impiego del denaro pubblico che si è consumato a Pescara a danno del bene comune gravemente violato e compromesso”.

Con queste parole il Comitato strada parco bene comune che pure si schiera dalla parte di chi critica fortemente la presenza delle tensostrutture FdI sulla spiaggia libera della Nave di Cascella, si rivolge al presidente del consiglio e il vicepresidente nonché ministro perché, in sostanza, intervengano sulla questione filovia dato che, questo ciò che lamentano, dopo aver reso noto del fallimento della società da cui la società di trasporto pubblico ha acquistato i mezzi che dovranno percorrerla, dalla stessa nessun commento è uscito in merito al se tale situazione potrebbe determinare problemi nel poterli mettere effettivamente a terra.

Parole che arrivano nel giorno in cui in città è iniziata la tre giorni della conferenza programmatica di Fratelli d'Italia che ha letteralmente blindato il centro della città tra polemiche ed esposti. “

“Saranno tremila i partecipanti che affolleranno il 'villaggio olimpico' finito al centro della cronaca giudiziaria per l'occupazione di un largo tratto di spiaggia libera su cui ricadono vincoli paesaggistici e monumentali scientemente trascurati da cinque tensostrutture affastellate nell'area di maggior pregio della città, a stretto ridosso della Nave di Cascella”, sottolinea infatti il Comitato esprimendo chiaramente la sua posizione nel merito e ricordando che la Meloni, che a Pescara sarà domenica 28 aprile, parteciperà all'evento che vederà la presenza di quindi ministri e i loro vice oltre ai vertici delle società partecipate pubbliche.

“Una conferenza imponente, volta a rappresentare nella sua massima espressione la forza politica, economica e mediatica del principale partito di governo, ostentata nell’arco di 24 giorni filati di occupazione del demanio marittimo onde sostenere al meglio la riconferma al primo turno (nelle imminenti elezioni comunali) del sindaco uscente Carlo Masci”, rimarca ancora il Comitato che in quella riconferma crede decisamente poco e che ribadisce con queste parole ancora una volta le ragioni principali delle critiche alle tensostrutture: critiche rivolte non all'evento, ma alla location scelta per ospitarlo.

L'occasione perfetta per il Comitato dunque per chiedere quelle risposte che non arrivano dagli addetti ai lavori sul progetto filovia e sul suo destino nella convinzione, sempre sostenuta e sempre ribadita, che il via non lo prenderà mai.