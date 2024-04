Con le sue "pallotte cacio e ovo" Blerina Ajdini è la prima vincitrice del concorso "Nonni ai fornelli"

Per metà albanese ma da vent'anni pescarese, è stata lei ad aggiudicarsi la prima edizione del concorso ideato dall'assessorato comunale all'Associazionismo sociale sbaragliando gli altri 12 concorrenti. Tanti in realtà i riconoscimenti per una serata, sottolinea l'assessore Di Nisio, perfettamente riuscita