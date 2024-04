In piazza Garibaldi le celebrazioni per il 25 aprile, il programma

Giovedì 25 aprile, in occasione della ricorrenza del 79esimo anniversario della liberazione, a Pescara si svolgerà alla presenza del prefetto Flavio Ferdani, delle massime autorità civili, militari e religiose, dei rappresentanti delle associazioni combattentistiche e d’arma, una solenne cerimonia commemorativa che prenderà il via alle ore 10 in piazza Giuseppe Garibaldi.

La celebrazione avrà inizio con lo schieramento del reparto d’onore e il rito dell’alzabandiera.

Dopo la benedizione della corona di alloro da parte dell’arcivescovo metropolita di Pescara-Penne, Tommaso Valentinetti, e la successiva resa degli onori ai caduti di tutte le guerre con la deposizione della corona innanzi al monumento ai caduti, seguirà il saluto del sindaco Carlo Masci, al termine sarà data lettura dei messaggi istituzionali e, a conclusione, sarà recitata la “Preghiera per i Caduti”.