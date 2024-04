Partono i lavori per il rinforzo delle scogliere per proteggere la spiaggia dalle mareggiate [FOTO]

Sono arrivati in porto il pontone e i massi con cui si andranno a rinforzare le scogliere sia nella zona sud che nella zona nord della città. Lo annuncia il sindaco Carlo Masci con un post in cui mostra le foto e sottolinea che l'intervento patirà a giorni con lo scopo di proteggere la spiaggia dalle mareggiate.

“La nostra spiaggia e il nostro mare sono beni preziosi per tutti noi e per la nostra città, ma non basta dirlo per preservarli, dobbiamo impegnarci tutti per renderli sempre più belli. Noi lo facciamo ogni giorno, effettuando anche questi lavori in mare”, scrive il sindaco rimarcando ancora una volta che “la Bandiera Blu e la spiaggia larga sono il frutto di un impegno costante, non possiamo rischiare di rivivere il dramma degli anni 2015-1018, con il divieto di balneazione in centro e le spiagge vuote”.

“A maggio – conclude sapremo se otterremo la Bandiera Blu per il quarto anno consecutivo, sono certo che anche nel 2024 coglieremo questo grande obiettivo”.