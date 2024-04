Un'oasi didattica del verde di Coldiretti per l'inaugurazione della mostra del fiore al porto turistico

Anche Coldiretti Abruzzo sarà protagonista della mostra del Fiore-Florviva che verrà inaugurata il 25 aprile nel porto turistico Marina di Pescara: i giovanni e le donne dell'associazione infatti realizzeranno una piccola oasi didattica per i bambini dai 6 ai 12 anni. Cinque gazebo in cui verranno promossi contemporaneamente tre laboratori che avranno come tema, ovviamente, piante, fiori e frutti.

Si tratta di una new entry nel panorama delle attività promosse nell’ambito della rassegna florovivaistica con l’obiettivo di avvicinare i più piccoli al florovivaismo e al mondo dell’agricoltura in generale. Carla Di Michele, delegata regionale di Coldiretti Giovani Impresa:

“Un modo diverso per sensibilizzare le nuove generazioni verso un comparto poco conosciuto ma molto importante dell’agricoltura in questa giornata di festa uniremo le competenze dei nostri giovani florovivaisti con la creatività delle fattorie didattiche per incuriosire le famiglie che visiteranno la fiera. Un modo diverso per dare il nostro contributo ad un evento storico e molto importante per un settore trainante dell’economia agricola”. I laboratori – che si svolgeranno alle 11, alle 15 e alle 17 – saranno di tre tipologie: piccoli detective dell’orto, fiori e foglie tra i libri, agritutor e i segreti dell’orto. Le attività saranno gestite dai seguenti imprenditori agricoli: Carla di Michele, Guido Di Primio, Martina Chiola, Alessia D’Anselmo, Giovanni Obletter, Francesco Egizii, Cecilia di Primio, Cristiana Lauriola e Michele Di Nardo.