Visita del sottosegretario Prisco nel Comando provinciale dei vigili del fuoco

Visita del sottosegretario Emanuele Prisco, con delega ai vigili del fuoco, nel Comando dei vigili del fuoco di Pescara.

La visita nella sede di viale Pindaro è prevista venerdì 26 aprile.

Ad accoglierlo, insieme al comandante Luca Verna, ci saranno il prefetto Flavio Ferdani e il capo ufficio del capo del Corpo Valter Cirillo.

All’arrivo, stabilito per le ore 13 circa, nel piazzale della caserma, è previsto il consueto saluto da parte del personale in servizio e in congedo. Dopo il saluto seguirà il pranzo nella mensa del Comando, insieme al personale vigile del fuoco in turno di servizio. La visita si concluderà alle ore 15.30 circa, dopo l’incontro con le organizzazioni sindacali e l’associazione nazionale Vvf Volontari, che si terrà nella sala studio del Comando.