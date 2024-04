Visita ufficiale del sottosegretario Prisco alla caserma dei vigili del fuoco: il ringraziamento al corpo [FOTO]

Cerimonia ufficiale di saluto nella caserma dei vigili del fuoco di viale Pindaro in occasione della visita del sottosegretario con delega ai vigili del fuoco Emanuele Prisco di venerdì 26 aprile. Ad accoglierlo sono stati il comandante Luca Verna, il prefetto Flavio Ferdani, il dirigente dell'ufficio del capo del corpo nazionale dei vigili del fuoco Valter Cirillo, il personale operativo del comando e i rappresentanti del personale dell'associazione nazionale dei vigili del fuoco in congedo e quello dei vigili del fuoco volontari.

La cerimonia si è svolta nel piazzale della caserma e si è conclusa con lo srotolamento del tricolore dal castello di addestramento da parte del personale Saf (Speleo alpinistica fluviale) mentre risuonava l'inno di Mameli. La visita è proseguita con il pranzo in mensa insieme al personale di turno. L'occasione per il sottosegretario per ringraziarlo personalmente.

Ricevi le notizie de IlPescara su Whatsapp

La visita si è conclusa alle 15 dopo l’incontro del sottosegretario di Stato con le organizzazioni sindacali provinciali.