Potenziata la dotazione informatica dei centri sociali anziani di Spoltore

In corso il potenziamento della dotazione informatica nei centri sociali anziani di Spoltore.

I tecnici incaricati dal Comune sono al lavoro per fornire una connettività aggiuntiva al centro sociale anziani di Santa Teresa, attraverso il passaggio alla fibra ottica.

«Attualmente gli utenti navigano attraverso il servizio Wi-Fi 4 Eu, che è stato attivato per l'area del parco e in diverse altre frazioni di Spoltore grazie al finanziamento europeo dedicato del 2020», spiega l'assessore Nada Di Giandomenico.

«È in corso adesso l'interlocuzione con una ditta del settore per attivare una nuova connettività in fibra: affiancherà il servizio Wifi 4 Eu che ovviamente resterà attivo e a disposizione», aggiunge l'assessore.

Un intervento del genere sarà effettuato anche nel centro "Lo Svago" a Villa Raspa. In questo modo aumenterà la fruibilità delle postazioni informatiche messe a disposizione dei centri anziani, alle quali è stata da poco fornita anche una stampante. «La utilizziamo per realizzare delle tabelle, io sono un po' fissato», scherza il presidente del centro anziani Vincenzo Di Sante. Nella mattinata di mercoledì 24 aprile l'assessore ha effettuato un sopralluogo assistendo anche alle attività motorie del centro: «Le nostre strutture dedicate agli anziani stanno trovando nuova vita», conclude Di Giandomenico, «ringrazio anche Rocco Tivolesi, Mario Di Nicola, Alessandra D'Orazio e tutte le persone che stanno tendendo possibile l'arricchimento delle loro attività. È finito il tempo in cui nei centri sociali si giocava solo a carte!».