Cosa fare a Pescara dal 29 al 31 luglio: la guida agli eventi dell'ultimo weekend del mese

Cosa fare a Pescara dal 29 al 31 luglio: ecco per voi la guida agli eventi dell'ultimo fine settimana di luglio. L'elenco completo degli appuntamenti è consultabile in questa sezione, ma qui di seguito vi offriamo una selezione di quelli più importanti.

Tempo libero

Chi ha intenzione di guardare un film, a questo link ha l'opportunità di consultare tutti gli spettacoli previsti nelle sale della nostra provincia. Ci sono altresì alcune proiezioni gratuite all'aperto con apposite rassegne in periferia: "Cinema sotto casa", "Cinema in borgo" e "Il cinema nelle periferie".

Avete, invece, voglia di ballare? Come sempre, potete consultare la nostra guida alla movida cittadina. E per gli amanti del 'mangia e bevi' segnaliamo che al porto turistico si terrà la nona edizione di "Cerasuolo a mare": 40 le cantine che, in 5 punti di degustazione, animeranno la piazzetta del 'Marina di Pescara'.

Concerti

Venerdì Marianne Li, Mimmo Malandra, Antonella Vitelli e l’orchestra sinfonica Amadeus animeranno all'Aurum il Pescara Liberty Festival, mentre sabato al The Coat Club di Cepagatti si esibirà lo showman Alessandro Ristori, accompagnato dalla sua band, The Portofinos.

Domenica, infine, l'artista pennese Setak salirà sul palco di Estatica, con tanti ospiti tra cui i cantautori abruzzesi Mimmo Locasciulli e Umberto Palazzo.

Mostre

Molto stuzzicanti le mostre allestite anche d'estate: fino al 31 luglio sono ammirabili "A cquá, Qui, In questo luogo. Daniela d’Arielli sul filo di Antonio De Nino" al Museo delle Genti d'Abruzzo e "Figurarsi il tempo" di Giorgio Cutini e Marco Stefanucci al Castello di Nocciano.

Venerdì si inaugura, nella sede del Flag Costa di Pescara, la mostra fotografica internazionale “Genti di mare”. Continua, inoltre, "Giorgio de Chirico. La memoria e l’enigma. L’ultima stagione della metafisica" al Museo Paparella Treccia.