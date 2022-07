Gli appuntamenti della movida nell'ultimo fine settimana di luglio

Weekend caldo per la movida pescarese in riviera nell'ultimo fine settimana di luglio. Il Pepito Beach Club parte da venerdì 29 con "Abbronzatissima", la cena spettacolo che questa settimana ospita il dj Guess Molella: a seguire come resident Jonathan Sterli e la voce di Biscotto. Sabato 30 è tempo di reggaeton con "Ayvamos": ci saranno i djs Dirty Mo’ e l’animazione di Tony, Lucrezia, Miriana e Momo. Domenica 31, nel pomeriggio, per la Summer Cover Band arrivano gli ScenaMuta.

Il Tonga di Andrea La Caita venerdì 29 propone la cena in compagnia della Capri’s Band per passare una serata in compagnia della buona musica, gustando il sushi. Sabato 30 cena con dj e domenica 31 l’appuntamento ormai diventato classico con l’aperitivo MamaSunday, la sera in spiaggia, a cura di Daniele De Melis.

A "4 vele - vento in poppa" dei fratelli Kaush, domenica 31, pizza in spiaggia con il forno direttamente sotto l'ombrellone e la tipica pizza al portafoglio napoletana affiancata da tanta buona musica. Il martedi, invece, continua l'appuntamento latino che ogni settimana attira sempre più amanti del genere: cena e, a seguire, pista latina con Diavoletto Latino per ballare fino a notte fonda sui ritmi caraibico-latini.

Serata in musica anche questo weekend per il Tre Palme di Stefano Moretti: cena sotto le stelle con pesce o pizza in allegria e in compagnia di buona musica. Saltata per il maltempo la cena del Lido Beach, che verrà recuperata a breve, il locale di Fabio Tiberi propone cena e musica sulla bellissima terrazza sul mare. Il Moro Pinalba, infine, ogni sera propone la cena a bordo piscina con pianobar per trascorrere momenti all'insegna dell'eleganza e del divertimento.