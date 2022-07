Alessandro Ristori e The Portofinos al Coat Club di Cepagatti

Prezzo non disponibile

Appuntamento sabato 30 luglio al The Coat Club di Cepagatti con Alessandro Ristori. Ad allietare i palati dei presenti ci sarà la cucina dello chef Mirco D’Amico, un vero e proprio viaggio gastronomico tra l’Abruzzo e l’Oriente.

Lo chef farà sognare agli ospiti il Sol Levante, con un menù che partirà in bellezza con una Caprese asiatica, proseguendo con Maki mozzarella e sashimi. E ancora un Bao ripieno di maialino nero abruzzese - realizzato home made con farine di grani antichi autoctoni - continuando con un Involtino di gamberi e menta e un Dim sum di manzetta abruzzese, prodotto d’eccellenza ottenuto da una selezione delle più pregiate razze bovine nate e allevate in Abruzzo.

Il viaggio continua con i cocktail ideati dal bar manager Tommaso Mauro, naturale prolungamento e completamento dell’esperienza culinaria. I suoi signature, infatti, non sono ideati per essere un mero accompagnamento della portata, ma pensati per mantenere vivo il ricordo del sapore, ideando vere e proprie ricette, che creano una connessione con il piatto, enfatizzandolo o contrastandolo.

Sarà possibile partecipare alla serata in due modalità: si può scegliere tra la formula “Show & Food” che comprende, oltre allo spettacolo musicale, un menù degustazione e un calice di vino, e la modalità “Show & Drink” per godersi lo spettacolo brindando alla bella stagione con un distillato o una bottiglia di champagne, o con due bottiglie di vino. Info: 085/4458902.

Reduce dai suoi successi nei più importanti club del mondo, Alessandro Ristori, faentino classe 1979, è il “ragazzo con la chitarra” che si definisce anche “portatore sano di Novecento e italianità nel mondo”. L'artista calca da più di vent'anni il palcoscenico incantando il pubblico nei più esclusivi club, da Montecarlo a Saint Tropez, da Dubai alla Russia, ospite dei più importanti eventi del jet-set internazionale - dalla moda della Milano Fashion Week al Royal Wedding di Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam e a quello superlussuoso tra Alexandre Arnault (erede Vuitton) e Gèraldine Guyot.

Il sogno di diventare cantautore Alessandro lo matura durante l’adolescenza, ispirato dalla musica italiana degli anni ’60 e ’70, i miti Americani degli anni ’50 e il pop rock inglese. Dal 2000 lavora su brani originali, arrivando ad aprire anche la sua etichetta discografica, la Bum Bum Dischi. La sua fama diventa internazionale con la partecipazione a concorsi e programmi televisivi. Ma è con l’approdo nel Principato di Monaco, nel 2015, che viene sancito il suo successo, diventando la star del Bar Américain dell’Hotel De Paris, storico punto di riferimento del jet-set monegasco e internazionale, amato da star del cinema e della musica.

Questo palco gli conferirà l’appellativo di “Il cantante di Montecarlo”. Dopo l’incontro con Flavio Briatore alla sfilata della collezione Billionaire di Philipe Plein, inizia a esibirsi con regolarità nei suoi locali di Monaco, Londra, Dubai, Forte dei Marmi e Porto Cervo. Iniziano a contendersi la sua presenza locali del calibro dell’Armani Privé di Milano, il Medusa e la Guèrite di Cannes, l’Harry’s Bar e l’Annabel’s a Londra. Al The Coat Club lo showman, accompagnato dalla sua band, The Portofinos, presenterà i suoi brani più celebri, per una festa d’estate da ricordare.