Oroscopo Paolo Fox di oggi 23 aprile 2024: le previsioni segno per segno

Leggiamo le previsioni della giornata di un martedì, appartenente a una settimana in cui si godrà di qualche giorno si riposo in più. Ecco il nuovo oroscopo del 23 aprile di Paolo Fox.

Oroscopo Ariete: La Luna in opposizione rende la mattinata stancante, ma con il passare delle ore le cose andranno meglio. Venere è nel segno e sarà attiva fino al 29. Non sono bloccati i progetti per l’estate, le coppie che pensano di voler organizzare qualcosa di bello entro luglio, anche matrimoni o figli o convivenze non avranno grossi ostacoli. Al momento alcune situazioni di tensione sono causate da uno stress eccessivo e fanno preoccupare. Negli ultimi tempi si sono manifestati attacchi e fastidi fisici come fonte di tensione, fa male ma non bisogna abbattersi mai.

Oroscopo Toro: Verso sera la Luna sarà in opposizione e causerà qualche fastidio: se avete vissuto un momento critico non riuscite a far finta di niente, ma è essenziale ripartire. Meglio la prima parte della giornata. Paolo Fox anticipa che il 7 maggio ci sarà una forte concentrazione di pianeti nel segno: non solo maggio sarà il mese dal dentro o fuori definitivo e dei grandi cambiamenti che state studiando da tempo, ma se un giudizio è pendente riceverai risposte. In questo modo se una cosa non vi sta bene avrete l’energia sufficiente per dire basta. Questo è un periodo che vi rimette in gioco, serve prudenza solo per la serata e non vi stancate troppo.

Oroscopo Gemelli: Avete tanta voglia di fare e gli astri sono favorevoli, solo Marte non lo è. I nuovi legami sostituiscono storie vecchie e le amicizie che nascono di recente sono importanti per il futuro. Il cielo vi dona creatività e sicurezza interiore. Se fino a qualche tempo fa credevate di non poter fare a meno di una persona, adesso vi rendete conto che siete perfettamente autosufficienti a livello emotivo, anzi, sarete voi a scegliere chi volete e chi frequentare e viceversa. È una fase di soluzioni e prospettive valide.

Oroscopo Cancro: Un buon pomeriggio compensa una meno buona mattinata. Entro la fine di maggio dovrete rinnovare accordi e contratti. Esame superato con una giusta preparazione, ma eliminate le sensazioni negative. Siete persone socievoli e disponibili nei confronti degli altri, però ci sono giornate in cui le cose non vanno per il verso giusto e nella vostra vita si registrano alti e bassi. Il vostro governatore è la Luna, quindi, non è strano che spesso siate lunatici.

Oroscopo Leone: Decisioni e pianificazioni vanno fatte al mattino, perché il pomeriggio è sottotono. Questo periodo è un cantiere, ma nella seconda parte dell’anno dovranno cominciare a vedersi i risultati. Chi ha due storie in ballo, dovrà sceglierne una con razionalità. Da Maggio potrebbero esserci diversi ripensamenti, anche tutti i giorni, Paolo Fox si augura che nessuno si faccia prendere dell’emozione del momento. Ciò che sembra indispensabile in questa fase, potrebbe non esserlo più a breve. Siate prudenti in amore se mantenete ancora due storie, di cui una ufficiale. Stasera fareste bene a non agitare le acque.

Oroscopo Vergine: Saturno è in opposizione, è da marzo dell’anno scorso che ci sono situazioni che non vanno e che probabilmente da più di un anno nel cuore c’è la necessità di allontanarsi da situazioni ormai ingestibili. Non avete mai trovato il giusto accordo con questo Saturno, chi ha provato a delegare si è ritrovato a fare tutto da solo. La giornata funziona, sono possibili nuove prospettive e avventure per i cuori solitari, riavvicinamenti per chi è stato lontano possibili già da maggio.

Oroscopo Bilancia: In questi giorni dominano intolleranza e impazienza. Anche se per natura usate la diplomazia e siete accomodanti, stavolta non riuscite a restare tranquilli. Una reazione è inevitabile per quelle persone che si sono imposti il silenzio per mesi minimizzando certe provocazioni di inizio anno. Basta con il silenzio! Chi può scia la mente dalle preoccupazioni, chi non può si sfoga. Guardatevi intorno e cercate di recuperare quanto desiderato e messo da parte per troppo tempo.

Oroscopo Scorpione: La Luna nel segno arriverà nella seconda parte della giornata che sarà migliore della prima. Per poche settimane l’opposizione di Giove spiega che c’è da affrontare una prova, tra il 29 aprile e la metà di maggio in particolare sarete sotto gli occhi di alcune persone, dovrete accettare il giudizio degli altri. Lo Scorpione ci tiene alla privacy ed è schivo, ma adesso c’è voglia di parlare, di liberarsi di un peso, di confrontarsi. In amore i tempi potrebbero essere serrati, se ci sono problemi sarà necessario capire cosa fare entro fine maggio.

Oroscopo Sagittario: Le stelle sono favorevoli sul fronte lavorativo, non prima di aver messo a posto dei conti in sospeso. È un gran cielo se si esclude Marte in dissonanza. Questo pianeta rappresenta il rapporto con gli altri, la preoccupazione e la stanchezza fisica. È probabile che tu abbia speso tanta energia, nonostante ne avessi molta, infatti lo scorso fine settimana sei finito in rosso. Le stelle confermano gli già esistenti e consigliano relax.

Oroscopo Capricorno: Per recuperare la situazione, stai facendo molto adesso, visto che le prime due settimane di aprile sono state pesanti anche fisicamente. A livello pratico, siete in attesa di risposte, burocrazia, carte, stipule, presto si avranno notizie. Da ora eventuali scontri, anche di tipo amichevole e con persone che ti ronzano attorno, saranno più facili da gestire. Il Sole è favorevole e la Luna sarà attiva da questa sera, la mattinata resta stressante.

Oroscopo Acquario: Cercate di fare le cose per bene, Paolo Fox non vorrebbe che l’illusione di un amore o una reazione irragionevole per una vera o presunta libertà violata possa creare problemi. Se un rapporto di coppia è diventato soffocante, verrà una gran voglia di liberarsene, ma bisogna ragionare, una scelta fatta male potrebbe condizionare il mese di maggio. Attenzione soprattutto ai rapporti con Toro, Leone e Scorpione. È bello l’entusiasmo ma le decisioni importanti vanno prese con la razionalità.

Oroscopo Pesci: C’è un bel cielo, il Sole è favorevole, Marte e Saturno nel segno e non manca la determinazione. Pensare che i Pesci siano pigri è un errore. Diventano molto attivi se ci sono gli stimoli giusti, un progetto da seguire, e adesso la situazione è più favorevole rispetto al passato. Avete la possibilità di amministrare al meglio le vostre azioni, non abbattetevi mai. In amore, i single devono guardarsi attorno, in serata ci sarà aria di passione. E maggio porterà a chi si mette in gioco per davvero