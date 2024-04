Oroscopo Paolo Fox maggio 2024: le previsioni segno per segno

Sta per iniziare un nuovo mese e bisogna capire come affrontarlo nel modo giusto, per evitare di commettere errori importanti o lasciarsi scappare occasioni uniche. Allora scopriamo in anteprima cosa fare, e non, leggendo l’oroscopo del mese di maggio 2024 di Paolo Fox.

Oroscopo Ariete: Venere è presente sia in questo mese che nel prossimo. Marte vi rende più energici. Siete sempre in cerca di stimoli. Mettetevi in gioco perché potrete vincere una bella sfida.

Oroscopo Toro: Siete più fortunati in amore e più volenterosi di trovare l’anima gemella. Potrete godere della presenza favorevole di Giove fino alla fine del mese di maggio. Il consiglio è quello di trovare maggiore tranquillità, sia a livello sentimentale che finanziario.

Oroscopo Gemelli: Da un paio di mesi, avete iniziato a riprogrammare la vostra vita. Verso la fine di maggio una grande forza arriverà in vostro soccorso. Ci sono delle trasformazioni in corso e dovrete superare alcune tensioni.

Oroscopo Cancro: Vivete per amare e per essere amati. In questo periodo il consiglio dell’astrologo è quello di essere più positivi. Basta malinconia, basta pensare ai vecchi amori. Saturno e Giove sono in ottimo aspetto.

Oroscopo Leone: Inventatevi qualcosa di nuovo per far colpo in amore e sul lavoro. L’obiettivo è trovare un modo per stare bene con gli altri e soprattutto far si che duri nel tempo. La primavera vi porta delle nuove opportunità da cogliere.

Oroscopo Vergine: Non rimanete indietro con il lavoro e tentate nuove strade. Serve un cambio di passo. Nella seconda metà dell’anno arriverà il tempo dei bilanci.

Oroscopo Bilancia: È importante liberarsi dalle tensioni. Il mese di aprile si sta rivelando prezioso da questo punto di vista, ma volete sempre qualcosa in più. Fortunatamente il 2024 sarà l’anno del recupero.

Oroscopo Scorpione: In amore non tirate troppo la corda con il partner. I mesi estivi, invece, saranno molto importanti per quanto riguarda la sfera lavorativa.

Oroscopo Sagittario: Concentrate gli impegni entro la fine della primavera, poi rallentate e abbassate i ritmi. Dovrete recuperare le forze per affrontare il mese di giugno, che particolare sotto il profilo dei sentimenti. Vi libererete da un peso.

Oroscopo Capricorno: Siete determinati a programmare la vostra vita. Qualche amore viene messo in discussione proprio nel mese di maggio. In arrivo importanti decisioni da prendere.

Oroscopo Acquario: Avete un buon cielo per la sfera sentimentale. Attenzione però al portafogli e agli investimenti. Nei mesi estivi sarete più fortunati.

Oroscopo Pesci: Ad aprile siete sulla cresta dell’onda, ma a maggio dovrete organizzare qualcosa di bello per rimanere su questi ritmi. E’ un periodo di grande rinnovamento.