Il cinema nelle periferie: il programma completo

Continuano le iniziative del "Tavolo delle periferie", attivato dal prefetto Giancarlo Di Vincenzo e composto da rappresentanti delle istituzioni e del volontariato sociale. Tutto pronto per un cineforum gratuito che inizierà martedì 20 luglio alle ore 21 a San Donato, dove verrà proiettato il film “Maledetta Primavera”, mentre il 21 luglio, sempre a San Donato, toccherà al film “Captain Fantastic”.

L’iniziativa prevede anche una tappa a Corvara, dove il 31 luglio, sempre alle ore 21, verrà proiettato il film “Green book”. Il 6 e 9 agosto il cineforum verrà ospitato nuovamente a Pescara, nel quartiere Fontanelle, dove in via Caduti per Servizio saranno rispettivamente proiettati i film “Come un gatto in tangenziale” e “Quasi amici”.