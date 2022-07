A Pescara la mostra fotografica internazionale “Genti di mare”

Un itinerario per immagini alla scoperta di gesti, attività, paesaggi, tradizioni e del patrimonio della comunità di pesca locale, per scoprire e confermare la straordinaria “contemporaneità” e i “caratteri comuni” in Europa, del lavoro, dei gesti, riti e tradizioni delle “Genti di Mare” che rischiano di scomparire. Nell'ambito del progetto Intereg Europe - Cherish, coinvolgendo una regione per ognuno dei 9 paesi partecipanti, è stato promosso il concorso fotografico “Le tradizioni e il patrimonio delle comunità di pesca”, un percorso internazionale attraverso la storia, i valori e le tradizioni dei diversi territori.

La pesca, d'altronde, è un patrimonio vero, storico e culturale, che come pochi altri racconta il mare. Con la sua vita e le sue storie è, per ogni paese, un'icona dei tempi e dei luoghi. Il vice governatore Imprudente ha fortemente voluto che questa presenza caratterizzasse un'attività che fa parte degli asset più importanti del nostro territorio. Un omaggio ad un lavoro millenario, quello del pescatore, che oggi affronta una serie importante di sfide legate alla sostenibilità economica e ambientale, all’innovazione e alla sicurezza.

Oltre trecento le foto pervenute da Italia, Germania, Finlandia, Lettonia, Olanda, Portogallo, Spagna, Grecia e Cipro. Per l'Italia la regione partecipante è, appunto, l'Abruzzo, con i suoi trabocchi, le sue marinerie, i suoi luoghi di pesca spesso ancora intatti.. La giuria internazionale ha selezionato cinque foto per ogni Paese: ogni regione ha il suo primo classificato e tra questi è stato scelto il vincitore finale.

32 scatti sono stati quindi raccolti in una mostra itinerante tra i vari Paesi partecipanti che, venerdì 29 luglio alle 10,30, verrà inaugurata a Pescara. Oltre alla foto vincitrice per l'Abruzzo, saranno esposti anche gli altri quattro scatti selezionati. La rassegna raccoglie sguardi e sensibilità diverse, capaci di cogliere il movimento o una luce particolare del paesaggio, ma con il comune denominatore della valorizzazione del lavoro dell'uomo e della forza con cui le comunità di pesca tengono fede alle loro tradizioni.

Non è un caso che a Pescara la mostra, nell'allestimento curato dalla Fondazione Genti d'Abruzzo, arrivi proprio nei giorni della Festa di Sant'Andrea, che la marineria sente con particolare intensità. L'esposizione sarà aperta dal 29 al 31 luglio, dalle ore 18 alla mezzanotte, nonché dal 1° al 7 agosto, dalle ore 18 alle 20.