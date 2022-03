Giorgio de Chirico in mostra al Museo Paparella

Il Museo Fondazione Paparella Treccia di Pescara ospita la mostra dal titolo "Giorgio de Chirico. La memoria e l’enigma. L’ultima stagione della metafisica", a cura di Elena Pontiggia, docente di Storia dell’Arte all’Accademia di Brera e al Politecnico di Milano. L’esposizione, organizzata in collaborazione con la Fondazione Giorgio e Isa de Chirico di Roma, dalla quale provengono le ventisei opere uniche che sarà possibile ammirare, aprirà al pubblico sabato 9 aprile con i seguenti orari: 9:30-12:30 e 16:30-20. Inoltre, il lunedì il Museo aprirà soltanto su prenotazione. Augusto Di Luzio, presidente della Fondazione Paparella Treccia ed ex consigliere comunale, esprime "grande soddisfazione" per questo "evento culturale di rilevante importanza".

Giorgio de Chirico è universalmente ritenuto l’ideatore della Metafisica e per questo viene considerato un artista di fama internazionale. La Fondazione Paparella, con tale iniziativa, intende saldare un debito nei confronti del grande pittore, visto che "da decenni in Abruzzo De Chirico non è protagonista di mostre o eventi dedicati", spiega Di Luzio. "Il caso ha voluto, anche per motivi connessi alla pandemia, che l’evento ricadesse esattamente a venticinque anni di distanza dall'istituzione della nostra Fondazione Museo: quale migliore occasione, dunque, per celebrarne il venticinquennale?".

L’obbiettivo primario di questa manifestazione, aggiunge Di Luzio, è il "coinvolgimento, oltre che degli appassionati, anche e soprattutto dei giovani i quali, con la conoscenza dell’opera di Giorgio de Chirico, potranno entrare in contatto con una delle maggiori espressioni artistiche del Novecento internazionale, traendone beneficio per il loro arricchimento culturale. Naturalmente il percorso espositivo della mostra, vedrà protagonista, oltre ai capolavori di de Chirico, la nostra prestigiosa collezione di antiche maioliche di Castelli", conclude il presidente della Fondazione Paparella Treccia. Per informazioni: 085/4223426.