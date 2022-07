I Dik Dik in concerto per la Festa di Sant'Andrea

Dopo sette anni i Dik Dik tornano a esibirsi alla Festa di Sant'Andrea, dove erano già stati di scena nel 2010 e nel 2015. Il gruppo sarà in concerto lunedì 1° agosto a partire dalle ore 21 in piazza della Madonnina. Ingresso libero. Seguiranno - come sempre - l'estrazione della lotteria e i tradizionali fuochi d'artificio.

I Dik Dik sono una delle formazioni storiche del beat italiano: hanno esordito nel 1965 con il singolo "1-2-3/Se rimani con me". "Se rimani con me" era scritta da un ancora sconosciuto Lucio Battisti prima dell'incontro con Mogol. La coppia Mogol-Battisti scriverà per la band, anni dopo, anche la hit "Vendo casa".

Tra i successi dei Dik Dik va annoverata anche "Sognando la California", cover di "California Dreamin" dei Mamas & Papas. Ancora la coppia Mogol-Battisti firmò per i Dik Dik "Dolce di giorno", che verrà altresì incisa dallo stesso Battisti. Altri evergreen del gruppo sono "Senza luce", cover di "A Whiter Shade of Pale" dei Procol Harum, "Io mi fermo qui" e "L'isola di Wight".

Resta storica la loro partecipazione al Festival di Sanremo del 1993 con un brano a nostro parere sottovalutato: "Come passa il tempo", interpretato insieme ai Camaleonti e a Maurizio Vandelli, il cui testo rievoca benissimo le sensazioni e le atmosfere tipiche dei mitici anni '60. Oggi i Dik Dik continuano a tenere concerti in giro per l'Italia e a partecipare a varie trasmissioni televisive, sempre sull'onda del revival.