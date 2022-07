“Cinema in Borgo”, quattro proiezioni gratuite all'aperto in piazza Luigi Rizzo

Inizia oggi 19 luglio, con “La famosa invasione degli orsi in Sicilia” (2019), la rassegna "Cinema in Borgo", che consisterà in quattro appuntamenti, previsti tutti alle ore 21 nel cuore del borgo dei pescatori di Porta Nuova. Per prenotarsi bisogna chiamare o inviare un messaggio su WhatsApp al 349/6216724 dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, dal lunedì al venerdì. Gli spettacoli sono tutti gratuiti e si terranno all'aperto in piazza Luigi Rizzo.

Il 26 luglio verrà invece proiettato “Bangla”, film autobiografico del 2019 scritto, interpretato e diretto da Phaim Bhuiyan e incentrato sulla vita italiana di un ragazzo cingalese e sul tema del divario culturale, affrontato con intelligente ironia. Il 2 agosto toccherà poi a “Dolittle”, film per famiglie e amanti dell’avventura diretto da Stephen Gaghan e basato sulle imprese piratesche di John Dolittle, il protagonista della serie di romanzi dello scrittore britannico Hugh Lofting.

La rassegna si chiuderà infine con “Figli”, pellicola diretta da Giuseppe Bonito con la sceneggiatura di Mattia Torre, interpretata da Valerio Mastandrea e Paola Cortellesi alle prese con l’improvviso arrivo di un secondo figlio che mette in discussione il loro ruolo di genitori. Quattro serate con titoli che hanno come tema l’inclusione, la memoria e i desideri da avverare, nell’ambito del progetto Borgo Sud.