Il Pescara Liberty Festival chiude con Andrea Bosca e "Immaginifico notturno"

Il Pescara Liberty Festival chiude la seconda edizione con un doppio appuntamento: la proiezione del film Coda - I segni del cuore alle 18 e lo spettacolo Immaginifico notturno. D’Annunzio, attese e disattese musicali alle 21.30.

Lo spettacolo serale, una mise en éspace in un atto da un’idea di Eleonora Paterniti e Pierluigi Pietroniro, schiera sul palco Pierluigi Pietroniro al violino, Kyung-Mi Lee al violoncello, Piero Canuti al clarinetto e Leandro Piccioni al pianoforte. Voce narrante di Andrea Bosca (foto), volto noto del piccolo e grande schermo, in tv negli ultimi anni ha preso parte a La porta rossa, Romanzo famigliare, il film internazionale Toscana, e sarà protagonista di Romanzo radicale in cui interpreterà Marco Pannella.

La serata - con la regia della stessa Eleonora Paterniti, direzioni musicale e trascrizioni di Pietroniro - gira intorno alle corrispondenze, agli scambi, ai rapporti epistolari e telegrammi tra D’Annunzio e importanti musicisti italiani nei primi anni del ‘900 come Respighi, Toscanini, Pizzetti, Malipiero, Casella e Puccini. È uno spettacolo che lascia alla musica e alle parole la loro espansione sonora: un’anomala alleanza fatta di astrazione ed emozioni descritte. Così nelle attese e disattese musicali dei protagonisti, al di là di quanto è stato creato e artisticamente condiviso tra D’Annunzio e i suoi interlocutori, ciò che ne è scaturito per l’ispirazione individuale ha superato ogni immaginazione.

“È un onore per me poter partecipare al festival ideato e diretto da Sergio Rendine - dichiara la regista Paterniti - Abbiamo curato insieme al maestro Pietroniro e a tutti i grandi artisti coinvolti, ogni dettaglio dello spettacolo. Il desiderio è quello di emozionare il caloroso pubblico di Pescara”.

Nel pomeriggio invece, alle 18, verrà proiettato il film vincitore di tre Premi Oscar Coda - I Segni del cuore (di Sian Heder). Previsto anche un servizio di interpretariato Lis, il film sarà sottotitolato. Sul sito del festival è disponibile un video-messaggio della presidentessa Coda Italia aps, Susanna Di Pietra. Parteciperanno all’evento anche Gloria Antognozzi (del consiglio direttivo) e Eleonora Ponticelli, illustratrice. Tutte le informazioni sono sul sito del festival e sulla pagina Facebook.