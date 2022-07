Setak sul palco di Estatica, ospiti Mimmo Locasciulli e Umberto Palazzo

Otto mesi dopo il concerto al teatro Massimo, Setak torna a Pescara per un nuovo concerto con la sua band al completo: a 'Estatica' il cantautore pennese, al secolo Nicola Pomponi, proporrà i brani dei suoi due album, Alestalé (2021) e Blusanza (2019). Canzoni che ci riportano uno spaccato dei nostri giorni e che raccontano di relazioni, di riscatto sociale e tradizione, di capri espiatori e inutili violenze.

Appuntamento domenica 31 luglio alle 21. Sarà un live ricco di ospiti: Emanuele Colandrea, Mimmo Locasciulli, Angelo e Alessandro Trabace, Marco Scipione, Umberto Palazzo e Mario D’Alfonso.

«Non vedo l’ora di tornare in concerto a Pescara – dice Setak – Nonostante viva fuori regione da tanti anni, questi luoghi rimangono la mia casa. Per me ogni concerto è "un'esperienza senza rete", puoi riuscire malissimo o, al contrario, andare in maniera esaltante nella direzione giusta. È un'incognita che voglio sempre affrontare perché l'imprevedibilità di un concerto per me è la sua stessa essenza. E per il live del 31 luglio ho voluto mettere in scaletta alcuni brani nuovi inediti e non ancora registrati proprio per scombinare le carte, stimolare e, si spera, sorprendere. La bellissima location in cui si terrà il concerto farà il resto».

Per l’occasione Setak sarà accompagnato da Fabrizio Cesare (basso e tastiere), Nazareno Pomponi (tastiere), Emanuele Carulli (chitarre), Valerio Pompei (batteria) e Morgan Fascioli (percussioni).