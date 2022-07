Doppio appuntamento a Villa Sabucchi con Libri al Parco e la rassegna “Libri in fucsia”

Orario non disponibile

Doppio appuntamento con la rassegna estiva dedicata alla lettura della Libreria Primo Moroni e con gli autori questa settimana al parco di Villa Sabucchi. Venerdì 29 luglio alle 18.30, si terrà la presentazione del libro “Ho amato anche la terra”, edito da H Edizioni e scritto da Maura Chiulli, insegnante di scrittura autobiografica nella Scuola Macondo. Con l’autrice dialogherà Peppe Millanta.

Al via domenica 31 luglio, alle ore 18, la rassegna letteraria femminile e femminista, “Libri in fucsia”, che nasce dalla sinergia fra la Libreria Primo Moroni e il Collettivo Zona Fucsia. Dalle ore 19 la presentazione del libro "Non siamo sole" di Galaad Edizioni, insieme al curatore Massimiliano Baldassarre racconteranno il libro e la speciale finalità alcune delle autrici, Eleonora Molisani, Maristella Lippolis, Patrizia Angelozzi, Maura Chiulli e Roberta Zimei.