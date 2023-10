Pescara-Gubbio: ultime, probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Dopo 13 giorni di stop, complice il rinvio del derby con il Pineto, torna finalmente in campo il Pescara di Zeman. L'occasione è ghiotta ed importante: il posticipo interno della sesta giornata contro il Gubbio. Entrambe le squadre sono imbattute e cullano sogni di grandezza, lo scontro diretto dirà molto sulle ambizioni di ambedue le compagini che sono costruite in modo diametralmente opposto. Gioco spumeggiante e d'attacco quello dei biancazzurri, che al momento sono una cooperativa del gol con 7 marcatori diversi a griffare le 9 reti totali (11 se si aggiungono le 2 in Coppa Italia maggiore contro la Reggiana), gioco prettamente difensivo e grintoso quello degli umbri, che in 5 gare hanno incassato appena 5 gol e che hanno la porta inviolata da 312 minuti.

LE ULTIME - Nell'ultimo turno di campionato disputato da Brosco e soci, l'infrasettimanale di Carrara contro il Sestri del 19 settembre, Zeman aveva deciso di partire con una squadra rivoluzionata e del tutto sperimentale, con 7 uomini diversi rispetto alla vittoria sull'Arezzo di 3 giorni prima, contro il Gubbio tornerà invece ad un assetto, ovviamente non per modulo ma per interpreti, più simile a quello standard visto nelle prime 3 giornate del torneo. In difesa non ci sono dubbi: davanti al riconfermatissimo Plizzari, decisivo tanto contro i toscani quanto contro i liguri nelle ultime 2 uscite, tornerà il blocco costituito da Pierno, Brosco, Mesik mentre sull'out mancino Moruzzi è favorito su Milani. A centrocampo due uomini sono certi di avere una maglia da titolare: Squizzato, che convive con qualche piccolo fastidio al ginocchio sinistro ma che risponderà presente alla chiamata di ZZ, e Tunjov, per il quale in molti pronosticano un futuro alla Rafia. La terza casacca sarà affidata a De Marco, reduce dalla doppietta decisiva al Sestri Levante. Si sta guadagnando la fiducia di Zeman e può essere la grande sorpresa della stagione pescarese. In avanti la casacca blindata è quella di Davide Merola, il fedelissimo del tecnico che sembra essersi sbloccato nelle ultime 2 partite tra gol ed assist. Al centro il borsino parla di quotazioni stabili per Cuppone che dovrebbe dunque iniziare la quinta partita di campionato, sesta in stagione se contiamo anche l'impegno di Coppa contro la Reggiana, dal 1'. Ha bisogno di ritrovare fiducia dopo 2 prestazioni non esaltanti e ZZ terrà conto anche di questo aspetto nella sua scelta. Ben più aperta la lotta come ala sinistra. Sia Cangiano sia Accornero hanno fatto benissimo quando sono stati chiamati in causa ed il loro dualismo sarà uno dei leitmotiv della stagione. L'ex Genoa è favorito, anche perchè il compagno ha già dimostrato di saper incidere anche da subentrante. E il Gubbio? Braglia all'Adriatico tornerà al 3-5-2 con l'ex Bulevardi a schermare in fase difensiva il play Squizzato per poi inserirsi a supporto delle punte che saranno Spina e Montevago. Partiranno probabilmente dalla panchina le punte Udoh e Di Massimo.

L’ARBITRO. La sfida tra Pescara e Gubbio sarà diretta da Simone Galipò della sezione di Firenze che in passato ha arbitrato due volte il Delfino: Pescara-Entella 2-1 il 27 maggio 2023, andata dei quarti di finale play off, e Pescara-Teramo 1-1 del 13 novembre 2021. Galipò sarà coadiuvato dagli assistenti Marco Toce di Firenze e Alessandro Parisi di Bari, quarto uomo Andrea Traini di San Benedetto del Tronto.

PROBABILI FORMAZIONI - Pescara (4-3-3): 22 Plizzari; 18 Pierno, 13 Brosco, 24 Mesik, 27 Moruzzi; 28 De Marco, 6 Squizzato, 17 Tunjov; 10 Merola, 29 Cuppone, 11 Accornero. All. Zeman

Gubbio (3-5-2): 22 Vettorel, 31 Pirrello, 15 Signorini, 90 Portanova, 19 Morelli, 8 Rosaia, 5 Mercati, 10 Bulevardi, 3 Mercadante, 28 Spina, 9 Montevago. All. Braglia

DOVE VEDERE LA PARTITA - Pescara - Gubbio, partita valida come sesta gara del girone B Lega Pro, in programma lunedì 2 ottobre alle 20.30 allo stadio Adriatico, sarà trasmessa in diretta in chiaro su Rai Sport. In onda anche su Sky Sports e in streaming su Now