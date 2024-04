Fermana-Pescara: la cronaca live della partita [DIRETTA]

Ultimi 90 minuti (più recupero) di regular season: il Pescara alle ore 20 sfida a domicilio la Fermana. I biancazzurri, già certi di partecipare ai playoff, al Bruno Recchioni sono seguiti solo da 8 tifosi nel settore ospiti (vietata la vendita dei tagliandi ai residenti in città e in provincia) e vogliono prendersi la posizione migliore possibile nella griglia degli spareggi promozione; i padroni di casa marchigiani sono quasi spacciati alla retrocessione in D. Per partecipare ai playout devono centrare la vittoria e sperare al contempo in buone notizie dalle partite dell'Ancona e della Virtus Entella. Nel Pescara Merola non è al meglio e sono out lo squalificato Squizzato e gli infortunati Aloi e Masala, nella Fermana fermato dal Giudice Sportivo Scorza e da problemi fisici Santi. La gara sarà diretta da Valerio Crezzini di Siena. Diramate le scelte dei due tecnici, eccole:

FERMANA (3-5-2): Borghetto; Heinz, Fort , Carosso; Niang, Malaccari, Giandonato, Misuraca, Pietrungaro; Paponi, Sorrentino. A disp. Furlanetto, Cicero, Eleuteri, Pistolesi, Spedalieri, Giovinco, Bonigli, Fontana, Condello, Marcandella, De Santis, Semprini, Locanto. All. Mosconi

PESCARA (4-3-3): Plizzari, Floriani Mussolini, Brosco, Mesik, Milani, Franchini, Dagasso, Tunjov; Merola, Cuppone, Accornero. A disp. Gasparini, Zandri, Di Pasquale, Pierno, Moruzzi, Pellacani, Staver, De Marco, Meazzi, Cangiano, Capone, Sasanelli, Vergani. All. Cascione

La cronaca live – Fermana-Pescara 0-1 – PRIMO TEMPO - Partiti! Prima palla del match degli ospiti. Tanto nervosismo in campo sin dalle prime battute, contatti aspri e tante proteste ad ogni fischio arbitrale. Portieri inoperosi nei primi 10 minuti in un avvio assai spezzettato dai continui fischi del direttore di gara. 12':innocuo colpo di testa di Malaccari dagli sviluppi di un corner, facile per Plizzari. Ammonito Merola un minuto dopo. Al 15' Giandonato da fuori per poco non rova il bersaglio: brividi per Plizzari. 19': da fuori Cuppone impegna Borghetto. 20': colpo di testa di Accornero a fil di palo. 22' Giandonato da distanza siderale impegna Plizzari. Pescara in vantaggio al 27': Merola, al diciassettesimo sigillo personale, buca Borgetto per lo 0-1. Subito Pescara vicino al raddoppio con Accornero: palla di poco fuori. Forcing marchigiano alla ricerca del pari, al momento vano: siamo al 33'. 35': Paponi di testa sfiora la traversa pescarese.

SECONDO TEMPO -