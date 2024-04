Anche lo Scudetto dopo la Supercoppa: l'ex biancazzurro Luciano Zauri nella storia di Malta

Che doppietta! L'ex allenatore biancazzurro Luciano Zauri è ormai davvero il Re di Malta. Dopo aver conquistato con i suoi Hamrun Spartans la Supercoppa, il vecchio allenatore del Pescara ha centrato un eccezionale "Double" mettendo in bacheca anche lo Scudetto. In Supercoppa, a inizio dicembre 2023, gli Spartans hanno surclassato in Finale per 4-0 i rivali del Birkirkara, guidati da un tecnico italiano (Giovanni Tedesco), adesso Zauri da Pescina si è laureato Campione di Malta: subentrato a Branko Nisevic la scorsa estate ha conquistato al primo tentativo il titolo nazionale grazie al netto successo per 5-0 in casa del Floriana con due giornate di anticipo. Ad una giornata dal termine, infatti, i rossoneri, tra le cui fila milita anche l'ex portiere della Lazio Federico Marchetti (in passato vicinissimo al Delfino), guidano la classifica con 4 punti di vantaggio proprio sul Floriana. Numeri eccezionali per gli Spartans: 61 punti, frutto di 19 vittorie e 60 gol fatti. E' lo Scudetto della Stella per gli Spartans, il secondo consecutivo. L'ex allenatore e giocatore del Delfino ha quindi scritto una vera e propria pagina di storia.