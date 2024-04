Niente trasferta di Fermo per i residenti nella Provincia di Pescara

La Prefettura di Fermo- Ufficio Territoriale del Governo - ha reso noto che è stata vietata la vendita dei biglietti nella Provincia di Pescara per la partita di calcio del Recchioni di Fermo, ultimo atto di regular season in programma domenca 28 aprile 2024 alle ore 20.

Il Prefetto, infatti, considerati i profili di rischio per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, segnalati dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, ha disposto, con provvedimento a seguito delle determinazioni assunte in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella Provincia di Pescara per la gara.

Fermana-Pescara, valevole per il Campionato di calcio di serie C, è sfida decisiva per stabilire il destino dei padroni di casa ed il posizionamento degli ospiti nella griglia playoff e si giocherà una settimana dopo la partita Pescara-Ancona che ha avuto più motivi di cronaca a margine dell'evento sportivo.