Doppio fiocco azzurro in casa Pescara Calcio

Due splendide notizie in casa Pescara accompagnano i biancazzurri ad un ottobre di fuoco sul campo. Ma è lontano dal rettangolo verde che al momento si gioisce in casa Delfino con l'arrivo di due nuovi piccoli biancazzurri. Si tratta di Daniele Labricciosa ed Elio Mora. Il primo è il figlio di Diego Labricciosa (collaboratore tecnico di Zdenek Zeman) e di Maria Cristina Sebastiani, la figlia minore del presidente che rende nuovamente nonno, a distanza di qualche anno, il numero uno di casa Pescara, che già aveva accolto in famiglia la piccola Diamante, nata tre anni fa dall'amore della primogenita Michela con Alessandro Bruno, ex calciatore biancazzurro ed attuale allenatore del Notaresco, mentre il secondo è il figlio del centrocampista Luca Mora, che lo scorso anno era il capitano del Pescara nella gestione Alberto Colombo e che adesso è una delle alternative nel reparto mediano di Zeman dopo aver perso la titolarità.