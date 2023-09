Pescara Calcio, cura a base di gradoni per prepararsi ad un ottobre di fuoco

Ieri mattina, sabato 23 settembre, dopo una seduta quasi esclusivamente atletica, gradoni inclusi (solo gli ultimi 15 minuti sono stati dedicati ad esercitazione con la palla), c'è stato il momentaneo rompete le righe della truppa in casa Pescara, complice il rinvio del derby con il Pineto che è stato spostato all'11 ottobre. Si tornerà al lavoro, sempre a Silvi, mercoledì pomeriggio, in attesa di un ottobre di fuoco con 8 gare ufficiali in 27 giorni.

Buona la condizione generale della rosa. Alla ripresa torneranno definitivamente in gruppo Pellacani e Franchini, che hanno svolto sedute differenziate dal post Sestri Levante per smaltire i rispettivi acciacchi. I due si sono dunque risparmiati i terribili gradoni, marchio di fabbrica di mister Zeman, e le ripetute sul terreno dell'Ughetto di Febo di Silvi Marina. La truppa, divisa in gruppi, negli ultimi giorni ha svolto prevalentemente lavoro fisico per richiamare la preparazione estiva, complice l'inusuale stop and go al suo campionato, e prepararsi ad un vero e proprio tour de force che si aprirà lunedì 2 ottobre con il posticipo interno contro il Gubbio