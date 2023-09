Mese da 8 gare in 27 giorni, ma Zeman non ha paura: “Ottobre non è decisivo”

“Ottobre non sarà un mese decisivo, è troppo presto. Se ne parlerà a Natale per il discorso primo posto”. Mister Zdenek Zeman non ha dubbi e ha pronunciato queste parole nell'incontro con la stampa per fare il punto della situazione in vista del match di lunedì 2 ottobre alle ore 20;30 all'Adriatico contro il Gubbio, che apre un programma da 8 partite in 27 giorni per la truppa.

6 gare da calendario originale, l'impegno in Coppa Italia di C di giovedì 5 e il recupero del derby con il Pineto è il menù biancazzurro del mese. Praticamente si giocherà ogni 3 giorni, o quasi, per tutto ottobre. "Ci aspetta un mese intenso e spesso cambierò, impossibile pensare di fare sempre le stesse formazioni. E tre nazionali salteranno la gara con il Pineto. Sono Tunjov, Accornero e Staver, forse l'estone salterà qualche partita in più. Chi giocherà con il Gubbio l'ho deciso, ma non lo dico. La formazione ve la fate al fantacalcio - ha scherzato il boemo - ognuno ha le proprie preferenze, poi decido io".

In questo periodo ci sarà spazio per tuttala rosa, per chi ha giocato pochissimo (Manu, Floriani Mussolini, Masala e Vergani, ad esempio), per chi non è sceso affatto in campo (Mora, Di Pasquale e Tommasini) e per chi è out contro il Gubbio ma avrà modo di essere impiegato una volta smaltiti gli acciacchi fisici (Pellacani e Franchini).