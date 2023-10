Delineato anche il cammino del Pescara in Coppa Italia. Si parte dallo stadio Adriatico

Dopo aver salutato già la Coppa Italia di A e B ad inizio agosto a causa della sconfitta con la Reggiana per 6-2 a Fiorenzuola d'Arda, il Pescara di Zdenek Zeman è pronto a debuttare nella Coppa Italia di serie C in data 5 ottobre, quando alle ore 20:45 allo stadio Adriatico di Pescara sarà di scena la Fermana per il Primo Turno Eliminatorio, che si svolge in gara unica ad eliminazione diretta. Otterranno la qualificazione al turno successivo le società che avranno segnato il maggior numero di reti al termine dei 90 minuti regolamentari.



In caso di parità nel numero di reti segnate al termine della gara, verranno disputati due tempi supplementari della durata di 15 minuti ciascuno e, perdurando la parità anche al termine dei due tempi supplementari, l'arbitro procederà a far eseguire i tiri di rigore, con le modalità previste dal “Regolamento del Giuoco del Calcio”. Chi passa il turno se la vedrà con la vincente del match Ancona-Pineto che si giocherà il giorno prima. Il Secondo Turno Eliminatorio si giocherà in data 8 novembre. Il match Pescara-Fermana è il secondo in programma in un ottobre di fuoco per i biancazzurri che saranno chiamati a disputare 8 partite in 27 giorni.