Fermana-Pescara è l'ultima di regular season: ultime, probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Siamo arrivati all'ultimo atto di regular season, la gara numero 38 di un campionato amaro per il Pescara che potrebbe davvero di qui a breve passare di mano. I biancazzurri, già certi dei playoff, nell'ultima partita del torneo regolare saranno di scena a Fermo contro una squadra non più artefice esclusiva del suo destino. Il Delfino con una vittoria sarebbe certo del settimo posto e poi in base al risultato della Juve Next Gen potrebbe arrivare sesto, mentre in caso di sconfitta o pareggio deve conoscere il risultato delle altre contendenti (Pontedera, Rimini, Arezzo) per sapere il posizionamento nella griglia playoff, che sono a rischio rinvio.

La Fermana (31 punti) è invece appesa a un filo. Oramai penultima aritmeticamente, retrocederà per la distanza superiore a 8 punti dalla quintultima nel caso non vinca con il Pescara. Ma la vittoria potrebbe non bastare e sarebbe annullata da alcuni risultati degli altri campi. Tre punti inutili se l’Ancona vincesse con la Lucchese e in contemporanea l’Entella (ora sestultima a +11 sulla Fermana) facesse almeno un punto con la Recanatese. Due, dunque, le ipotesi per eventuali playout. Ricapitolando, i gialloblù devono vincere col Pescara, sperando che almeno una tra Ancona ed Entella fallisca. I dorici non devono vincere oppure i liguri devono perdere.

Per la gara è stata vietata la vendita dei biglietti nella Provincia di Pescara, dopo i fatti di domenica scorsa contro l'Ancona.

LE ULTIME - Indisponibili nel Pescara Aloi per infortunio e Squizzato causa squalifica. Pellacani recuperato, ma ripartirà dalla panchina. Tre dubbi per Cascione: Milani o Pierno, De Marco o Franchini e Cuppone o Vergani. I primi di ogni ballottaggio i favoriti. Merola non è al meglio ma stringerà i denti e sarà del match. Nella Fermana assenti lo squalificato Scorza e l’infortunato Santi, assenze pesanti nel 3-5-2. Ci sarà invece Manuel Giandonato abruzzese di Casoli ex giovanili Delfino.

PRECEDENTI - 19 precedenti, ben 14 sono le vittorie degli abruzzesi, 4 pareggi ed un solo successo dei gialloblù. Ma non solo, perché c'è un precedenti con i pionieri del calcio dannunziano risalente al lontano 1931-32, in 2^ Divisione Marche-Dalmazia. La squadra pescarese, dunque ante 1936, rifilò ai gialloblù un secco 12-0 nella partita di ritorno a Pescara: la sconfitta più pesante mai rimediata dalla Fermana. L’unica storica vittoria dei canarini risale invece al 6 gennaio 2002, nella stagione 2001-02, in serie C1 girone B. La partita fu molto equilibrata e combattuta, con la Fermana in vantaggio al 19’ con Manca. Al 40’ arrivò il pareggio di Artico. Al 71’ il gol vittoria dei canarini con un tiro di Di Salvatore alla sinistra del portiere Santarelli. Oramai sono passati più di 22 anni.

ARBITRO - Il match sarà diretto da Valerio Crezzini di Siena, assistito da Marco Cerilli della sezione di Latina e Vittorio Consonni della sezione di Treviglio con quarto ufficiale Fabrizio Pacella della sezione di Roma 2. Due precedenti col Delfino: 22 gennaio 2023 Pescara-Viterbese 1-0 (gol di Delle Monache), 13 dicembre 2023 Coppa Italia Catania-Pescara 2-0.

PROBABILI FORMAZIONI - PESCARA (4-3-3): Plizzari, Floriani Mussolini, Brosco, Mesik, Milani, De Marco, Dagasso, Tunjov, Merola, Cuppone, Accornero. All. Emmanuel Cascione.

FERMANA (3-5-2) Borghetto; Heinz, Fort, Spedalieri; Niang, Giovinco, Giandonato, Misuraca, Carosso; Sorrentino, Paponi. Allenatore: Andrea Mosconi

DOVE VEDERE LA PARTITA - Fermana-Pescara, partita valida come turno N.38 del girone B Lega Pro, in programma domenica 28 aprile alle ore 20 allo stadio Bruno Recchioni, sarà trasmessa su Sky Sport e in streaming su Now