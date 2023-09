Ufficiale: il primo storico derby di Serie C tra Pineto e Pescara è stato rinviato

Il primo, storico derby in serie C tra Pineto e Pescara non si giocherà nella data originariamente prevista dal calendario, cioè domenica 24 settembre. Lo stadio Adriatico-Cornacchia, dove il Pineto - che da calendario è la squadra opistante - sta giocando le sue prime partite tra i professionisti (il Mariani-Pavoni è oggetto di lavori e si spera sia pronto per la gara col Cesena del 22 ottobre), sarà infatti impegnato con gli Europei Master di Atletica e dunque è stato necessario posticipare la partita alla prima data utile. Nella prima settimana di ottobre c'è la Coppa Italia di Serie C, quindi il primo infrasettimanale disponibile per recuperare la sfida è quella successiva: la Lega Pro ha infatti disposto che la gara Pineto-Pescara venga posticipata a mercoledì 11 ottobre, sempre allo stadio Adriatico di Pescara, con inizio alle ore 20.45.

La Lega Italiana Calcio Professionistico,si legge nel comunicato ufficiale, ha optato per questa soluzione "preso atto che le competenti Autorità Locali hanno segnalato che la gara in oggetto risulta programmata in concomitanza con altro evento sportivo" e che, "conseguentemente, il Sindaco della Città di Pescara ha rappresentato la non disponibilità dello Stadio Adriatico “G. Cornacchia” per la disputa della gara nella data sopra indicata". Per il Pescara si profila dunque un periodo particolarissimo: 13 giorni senza partite dal post sfida al Sestri Levante di martedì prossimo e poi un mese di ottobre con quasi sempre 3 gare in una settimana.