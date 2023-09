Ottobre da brividi per il Pescara, 8 gare in un mese: il programma

Dieci punti in 4 partite, il primo scorcio di campionato del Pescara è certamente di segno positivo e di ulteriormente confortante c'è l'ampio margine di miglioramento che la truppa Zeman sembra avere. E adesso il tecnico boemo ha un periodo senza partite per poter lavorare su alchimie e meccanismi della truppa, circostanza che ha i suoi pro (proprio l'avere la possibilità di lavorare serenamente) ma anche ,ovviamente, i suoi contro (un mese di ottobre da brivido).

Dal triplice fischio del match dello stadio Comunale dei Marmi ( la vittoria sul Sestri Levante nel primo infrasettimanale dell'anno ), infatti, alla successiva sfida, quella interna con il Gubbio del 2 ottobre, ci saranno 13 giorni senza partite a far da prologo ad un ottobre da 8 gare di fila: alle sei naturali come da calendario originario, si devono infatti aggiungere la sfida di Coppa Italia alla Fermana in data 5 (ore 20:45 allo stadio Adriatico) e il recupero del derby con il Pineto in data 11

La nota positiva è costituita dal fatto che solo in due circostanze (a Ferrara domenica 8 e a Lucca il 22) il Delfino sarà costretto a viaggiare, avendo invece ben 6 gare all'Adriatico. E' comunque un piccolo vantaggio, perchè giocando quasi sempre ogni tre giorni sarebbe stato ben più complicato (e stancante) doversi sobbarcare anche delle lunghe trasferte. Zeman in ogni caso ha preso con filosofia l'inusuale “stop and go” della stagione. «Vorrà dire che durante la pausa avremo modo di lavorare meglio, così i ragazzi impareranno di più», le parole di Sdengo. «Per il periodo intenso dovremo vedere in quali condizioni ci arriveremo. Se fossero come quelle di prima dell'Arezzo, con 27 giocatori a disposizione, giocare tante partite ravvicinate non mi farebbe paura. Diverso sarebbe se avessimo in quel periodo infortuni e squalifiche». Ma proprio sotto questo punto di vista sono da monitorare le condizioni di Pellacani e De Marco, ad esempio, che contro il Sestri Levante sono usciti anzitempo per problemi fisici (ginocchio ed adduttore).