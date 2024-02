Fontecchio no limits. Adesso è il leader degli Utah Jazz: «Cerco di prendermi più responsabilità»

La Fontecchio-mania continua a dilagare negli States. Tutti pazzi per il pescarese che al suo secondo anno in Nba, la Lega dei Marziani del basket, è già diventato un nome che conta. Nello Utah, dove sono di casa i suoi Jazz, cresce l’amore per l’italiano, come già vi abbiamo raccontato, e si moltiplicano gli articoli dedicati a lui ed alle sue belle prestazioni in una squadra compatta di cui è già diventato leader. A 28 anni e alla sua stagione numero 2 in Usa, Simone da Pescara è paradossalmente uno dei più esperti e carismatici del gruppo. E le sue prospettive di crescita sembrano non avere limiti. Una crescita progressiva, ma costante, che l’ha portato in quest’ultimo periodo a raggiungere una posizione da titolare nel quintetto base.

Di recente ha sfoderato due grandissimi prestazioni a nobilitare ancor di più un redimento alto e continuo. La prima nel "Tempio" dello sport statunitense (e non solo). Al Madison Square Garden di New York, infatti, nella sconfitta dei suoi Utah Jazz contro i Knicks per 103-118, Fontecchio ha griffato 14 punti con 5 rimbalzi, di cui 2 offensivi, 1 assist, 1 stoppata, 5/10 dal campo, 4/8 da tre e plus/minus neutro (0) in 29 minuti. Per Simone si è trattata della 20esima partita stagionale in doppia cifra di punti. Mostruoso. Ma non è finita qua.