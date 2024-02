Pescara aspetta il Giro d'Italia Women 2024: primo tavolo tecnico in Comune per l'evento

"Un'altra grande occasione per promuovere Pescara", dice il sindaco Carlo Masci ricordando gli appuntamenti del Giro d'Italia che hanno già visto protagonista la città e sottolineando che durante la gara ci sarà "un collegamento con Rai Sport, in concomitanza con il Tour de France, per cui il risalto a livello mediatico sarà enorme. Una grande pubblicità per la nostra città che si mostrerà nel periodo in cui è più bella, cioè in estate, e accoglierà atleti, staff e accompagnatori".

"Il Giro d'Italia women - queste le parole di Antonelli - rappresenta una ulteriore, ghiotta opportunità per promuovere la città di Pescara nel panorama nazionale e internazionale. Dopo gli straordinari risultati garantiti dal Giro d'Italia uomini nel 2022 e 2023, l'appuntamento del prossimo mese di luglio sarà senz'altro un nuovo, positivo risultato conseguito dalla città adriatica e una sfida ancora una volta vinta".

"La macchina organizzativa è partita. Ci siamo già attivati per questo evento che vedrà ancora un volta l'Abruzzo capitale del ciclismo, per alcuni giorni, visto che si comincerà il 12 luglio con la tappa San Benedetto del Tronto - Chieti e si proseguirà il 13 con la Lanciano - Blockhaus, dice invece Foschi. Ringraziamo Patrizio Formichetti per l'instancabile attività di promozione dell'Abruzzo passando per il ciclismo. Pescara sarà nel catalogo con le immagini che ritraggono gli angoli più belli del capoluogo e per il 28 marzo, a 100 giorni dal Giro, stiamo organizzando il primo appuntamento con l'inaugurazione di una pachina rosa e rossa, per sensibilizzare l'opinione pubblica e dire il nostro no alla violenza sulle donne".