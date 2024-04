Il pescarese Stefano Rajola torna in panchina e punta la promozione in A2

Uno dei tecnici italiani più promettenti della pallacanestro nazionale, Stefano Rajola, torna in sella. Ed ha un obiettivo da centrare: la promozione in A2 della sua nuova squadra, attualmente inseguitrice del Roseto in B Nazionale. La società Pall. Ruvo di Puglia ha infatti ufficialmente comunicato di aver affidato la guida tecnica al coach classe 1972, nativo di Pescara e icona del basket dannunziano ed abruzzese sia da giocatore sia da allenatore. .Da tecnico alle prime armi dopo una splendida e lunga carriera da giocatore, Rajola ha vinto un campionato sulla panchina dell’Amatori Pescara ,al termine di una cavalcata trionfale conclusa con la Final Four di Montecatini che consegnò la promozione alla squadra della città di Pescara in A2, per poi trascorrere due stagioni sulla panchina di Ancona. Assistente allenatore della Fortitudo Bologna, dove ha esordito nella massima serie in una partita (vinta) come head coach, nel 2022 ha allenato Chieti in A2. Da giocatore è stato protagonista sui campi di A e A2 vestendo le maglie di Napoli, Cremona, Reggio Calabria, Teramo, Scafati, Ferrara. Stefano Rajola sostituisce in panchina coach Gianpaolo Ambrico che assieme a Mirco Francese continuerá a far parte dello staff tecnico ruvese.