NBA Basketball School e Champions’ Camp portano a Pescara eventi per bambini e ragazzi

Grazie alla collaborazione con la società Yale Pescara, partner organizzativo e logistico sul territorio, la città di Pescara ospiterà la seconda tappa italiana del Player Clinic Tour il 24 febbraio al PalaElettra 2, evento di Sport and Fun Holidays Srl, licenziataria esclusiva per l’Italia del marchio NBA Basketball School. A Giugno scorso un grande evento NBA junior alla presenza del pescarese Fontecchio è stato il primo appuntametno del genere a livello continentale.

All'interno diun ricco programma caratterizzato da settimane di Summer camp residenziali, Player Clinic ed altri eventi estivi nominati NBA Summer Experience, la Sport and Fun Holidays Srl porta nella città dannunziana il Player Clinic, che consiste in una giornata dove i partecipanti respirano e vivono la NBA e vengono organizzati in primavera, autunno e inverno. Gli allenamenti, della durata di 90’ cadauno, vengono condotti da un Direttore Tecnico del circuito NBA giunto appositamente in Italia. Training session uniche per il mercato italiano, in cui i partecipanti hanno l’opportunità di allenarsi ad alta intensità, di mettersi alla prova con esercitazioni innovative ed estremamente divertenti all’interno di un impianto sportivo che per l’occasione viene totalmente brandizzato NBA. Per la giornata a Pescara le sessioni di allenamento saranno suddivise per fasce d’età e sono aperte a tutti i giocatori e giocatrici del territorio, indipendentemente dalla società di appartenenza:

• ALL-STAR (dal 2008 al 2012) alle 15.30

• ROOKIE (dal 2012 al 2016) alle 17.30

“NBA Basketball School è un progetto d’eccellenza”, ha dichiarato Fabrizio Corti, Presidente e Amministratore Delegato di Sport and Fun Holidays Srl. “che siamo orgogliosi di proporre e condurre in Italia. I valori che stanno alla base del progetto, l’altissima attenzione ai dettagli e la professionalità dei coach coinvolti fanno sì che per i ragazzi sia un’esperienza educativa e divertente. La pallacanestro raccontata e insegnata da queste persone che lavorano o hanno lavorato nella NBA acquisisce un fascino davvero unico e riesce a scatenare nei partecipanti una grande passione in grado di stimolarli a dare il loro meglio. Siamo davvero felici di condividere questo progetto con la società Yale Pescara, realtà con cui abbiamo trovato immediatamente affinità e sincera stima reciproca”.