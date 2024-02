In tanti alla palestra Yale per vivere lo spirito del basket Nba [FOTO-VIDEO]

Sono stati in tantissimi tra bambini, ragazzi e genitori che sabato 24 febbraio non si sono lasciati sfuggire l'occasione di respirare l'atmosfera, lo spirito e la filosofia della Nba al PalaElettra 2 di Pescara.

Sotto la guida di coach Donnie Arey coadiuvato da coach Fioretti e dallo staff tecnico della Yale, i giovani atleti, oltre agli elementi tecnici, hanno sperimentato un aspetto fondamentale: che il basket è innanzitutto grande, grande energia.

Energia che contagia tutti quelli che entrano nel rettangolo e anche chi sta sugli spalti.

Una idea di basket forse diversa da quella europea, in cui fare sport è più spesso associato ai concetti di sacrificio e sofferenza, piuttosto che energia, rapidità e spettacolo. Ma, a giudicare dai risultati, è evidente chi è che ha ancora molto da imparare! Un'organizzazione impeccabile della champion's camp ha tenuto il ritmo di questa giornata intensa. Anche l'assessore comunale allo sport, Patrizia Martelli, non è potuta mancare a quella che è stata a tutti gli effetti una grande festa, e ha rimarcato come il Comune sia vicino alle associazioni sportive locali e lo ha dimostrato con gli investimenti sugli impianti sportivi rinnovati. Insomma tecnica, divertimento, energia, spettacolo, socialità, tutto all'insegna di una palla a spicchi che continua a portare magia in giro per il mondo.