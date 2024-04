Finale di stagione Nba a rischio per il pescarese Simone Fontecchio?

Dall'altra parte dell'Oceano arrivano notizie poco confortanti per il primo e finora unico abruzzese nella Lega dei Marziani, Simone Fontecchio da Pescara. Passato via trade ai Detroit Pistons dagli Utah Jazz, il perno anche della Nazionale che punta all'Olimpiade aveva avuto un ottimo impatto con la nuova squadra ma ora è fermo ai box. Ed il finale di stagione è a rischio.

Simone Fontecchio è infatti fermo da più di 2 settimane e ha saltato le ultime 8 gare, a partire dal 17 marzo scorso a causa di un infortunio all’alluce del piede. Si pensava che questo weekend sarebbe stato quello del ritorno in campo ma invece non è stato così poiché non ha giocato nemmeno il match perso di 2 punti dalla franchigia di Motor City contro i Memphis Grizzlies. Il tempo ai box si è allungato dunque più del preventivato e al momento non si conosce la data di rientro.

Questa settimana i Pistons giocheranno 3 gare in casa contro Atlanta, Memphis di nuovo e Brooklyn, rispettivamente mercoledì notte, venerdì notte e sabato notte e teoricamente in una di queste gare Simone potrebbe anche tornare in campo, ma in certi casi la prudenza non è mai troppa e con un futuro Nba ancora da scrivere e un preolimpico da giocare con gli Azzurri, fondamentale per l'Italbasket ma anche per lo stesso Fontecchio, potrebbe anche essere che la sua stagione agonistica con la squadra di club - come si dice in Europa - sia finita qui. Dopo le 3 partite citate, infatti, mancherebbero solo altre 4 gare e non avrebbe senso accelerare i tempi di recupero per una squadra che sta tankando e per un giocatore che dovrebbe firmare quest’estate il contratto della vita.