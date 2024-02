Panchina d'Oro, premiati i pescaresi Fabio Grosso e Gianluca Marzuoli [FOTO]

È Luciano Spalletti il vincitore della trentaduesima edizione della Panchina d’oro, premio annuale riservato agli allenatori che ha visto ben 3 premiati abruzzesi. L'attuale Ct azzurro è stato votato dai colleghi allenatori quale miglior tecnico della passata stagione, in cui ha condotto il Napoli al terzo scudetto della sua storia ma riconoscimenti sono andati per le altre categorie a Fabio Grosso (serie B), Vincenzo Vivarini (serie C) e Gianluca Marzuoli (futsal femminile). In platea c'erano anche Zdenek Zeman, tecnico del Pescara accompagnato dal vecchio vice Cangelosi ora alla Casertana, ed i pescaresi D'Aversa ed Oddo, tra gli altri.

Durante la mattinata - prima del corso di aggiornamento per allenatori professionisti che ha visto proprio la presenza di un docente d’eccezione come l’imprenditore e stilista Brunello Cucinelli, mentre nel pomeriggio la lezione è stata a cura dello stesso Spalletti – i tecnici sono stati chiamati a esprimere le proprie preferenze anche per eleggere i migliori allenatori della scorsa stagione per quanto riguarda la Serie B e la Serie C maschile (per tutte le altre categorie, invece, le votazioni erano state effettuate on-line nei giorni scorsi).

Fabio Grosso ha vinto la Panchina d’argento quale miglior allenatore del campionato cadetto della scorsa stagione: “Grazie davvero a tutti, con grande sincerità è un premio che mi fa molto piacere ricevere – ha detto l’ex tecnico del Frosinone –. Ogni volta che lo vedrò mi ricorderò del percorso bellissimo provato nei due anni e mezzo a Frosinone, chiuso in maniera splendida. Ringrazio la società e tutti i miei ragazzi, lo porto a casa con grande gioia. Lavoriamo e ci mettiamo passione ed entusiasmo per lasciare qualcosa di bello, per emozionarci ed emozionare. Ecco, oggi mi sono emozionato io”.. Per la Serie C, invece, il premio per il miglior tecnico è andato a Vincenzo Vivarini, che l’anno scorso ha condotto il Catanzaro alla promozione in cadetteria a suon di record.

Per quanto riguarda il futsal (con le votazioni a cura della Divisione Calcio a 5), la Panchina d’oro per il maschile è andata a Salvatore Samperi, che alla guida della Feldi ha portato il titolo nazionale a Eboli, il primo scudetto della storia di una squadra campana. Samperi è al suo secondo successo personale dopo l’edizione 2020/2021. Per il femminile, invece, la Panchina d’oro è stata assegnata a Gianluca Marzuoli, tecnico del Bitonto che nella scorsa stagione ha centrato l’accoppiata Scudetto-Coppa Italia. Per Marzuoli si tratta della terza Panchina d’oro.

IL DETTAGLIO DELLE VOTAZIONI: