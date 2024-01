Il 2024 del pescarese Simone Fontecchio in Nba è iniziato con il botto!

Il 2024 del primo abruzzese nella Lega dei Marziani è iniziata come meglio non poteva. E' stata davvero una grande serata quella di Simone Fontecchio in una sfida importante per il suo team contro Dallas. Il pescarese è stato il miglior realizzatore di serata per gli Utah Jazz con 24 punti nella grande vittoria sui Mavericks del fuoriclasse sloveno Luka Doncic. L’azzurro ha così pareggiato la sua miglior prestazione stagionale realizzata contro Portland segnando 10 dei 16 tiri tentati con 3/8 dalla lunga distanza, un libero a segno, 6 rimbalzi, 2 assist, 2 recuperi e una stoppata in 29 minuti per un plus-minus di +27. Ottava vittoria nelle ultime 11 per Utah, cliente scomodo per chiunque specialmente in casa (record 10-5)





Gli Utah Jazz si erano evidentemente segnati sul calendario questa data già praticamente da un mese. Lo scorso 6 dicembre infatti la squadra di coach Will Hardy subiva una pesante sconfitta per mano dei Dallas Mavericks, venendo travolti 147-97 e dando il via a una striscia di tre sconfitte in fila proseguita anche contro gli L.A. Clippers e contro OKC. E la rivincita, contrassegnata dalla performance del pescarese Fontecchio, è stata dolicssima. Dal momento del primo ko in poi, infatti, i Jazz hanno svoltato: nelle ultime 11 partite la squadra di Salt Lake City ne ha vinte otto, dimostrandosi un cliente scomodo specialmente davanti al proprio pubblico, dove ha un record ampiamente positivo (10 vittorie e 5 sconfitte). E se ne sono accorti quindi anche i Mavs nella magica notte di Fontecchio, nella quale nonostante il rientro di Kyrie Irving dopo 12 partite di assenza sono stati travolti dai padroni di casa e in particolare dal pescarese, al suo massimo in stagione da 24 punti a referto (pareggiati i 24 realizzati contro Portland il 14 dicembre).



La chiave tattica? Proprio la gestione dell'atleta di Pescara. Dallas ha infatti provato a "nascondere" difensivamente Luka Doncic su Fontecchio, ritenendolo l’attaccante meno pericoloso dei Jazz, ma ne ha pagato le conseguenze: l’azzurro è stato bravo ad attaccare ad ogni occasione, segnando 16 punti nel solo primo tempo e chiudendo alla fine come top scorer dei suoi, anche se molte delle attenzioni sono finite su Jordan Clarkson, autore della prima tripla doppia di un giocatore dei Jazz da quasi 16 anni a questa parte. Per l’azzurro alla fine ci sono ottimi numeri tanto in attacco quanto in difesa: 10/16 al tiro di cui 3/8 da tre, un libero a segno, 6 rimbalzi, 2 assist, 2 recuperi e una stoppata in 29 minuti, chiudendo con un plus-minus eccellente di +27 (il migliore tra quelli del quintetto). Nelle ultime 11 partite Fontecchio è partito titolare otto volte e ha viaggiato a 11.6 punti di media con il 49% dal campo e il 42% da tre punti, sfiorando il 78% ai liberi con 4 rimbalzi, 1 assist, 1 recupero e 1 palla persa di media per un plus minus di +5.1 in 26 minuti di utilizzo. Si tratta di gran lunga del suo miglior momento in NBA e i Jazz stanno ricominciando a macinare grazie anche alla produzione dell'ala abruzzese. Che ora sogna le olimpiadi con la Nazionale, il secondo appuntamento a cinque cerchi per lui e l'Italbasket. Ma c'è tempo per PArigi 2024, dove gli Azzurri devono ancora qualificarsi, adesso Simone deve continuare a fare bene, anzi benissimo in Nba.