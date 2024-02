Già si lavora al Trofeo Matteotti 2024: ufficializzate la data ed altre importanti novità

Ci sarà presumibilmente tutto il meglio del ciclismo mondiale sulle strade di Pescara per la prossima edizione del Trofeo Matteotti. Il posizionamento nel calendario internazionale della classicissima dannunziana del pedale, infatti, gioca a favore di questo assunto. Nel 2024, anno dell'edizione numero 76 della corsa, si correrà infatti domenica 15 settembre, due sole settimane prima del Mondiale di Zurigo in Svizzera. La gara pescarese dunque rappresenterà una sorta di prova generale per il grandissimo appuntamento in terra elvetica, che vale un'intera carriera: mettere a punto la preparazione in vista della competizione iridata in una prova dura ed impegnativa come quella sulle strade di Pescara e Montesilvano ingolosirà tutti i big del pedale. La stagione 2024 di ciclismo è solo agli inizi, ma già si può prevedere che ci saranno tantissime adesioni di spessore. Intanto i preparativi per organizzare un’edizione di alto livello sono iniziati con l’Unione Ciclistica Fernando Perna che si è assicurat già la presenza di 5 squadre World Tour e 5 squadre Professional.

L'ultima volta, lo scorso settembre, con gli abruzzesi Ciccone e Cataldo in azzurro con la divisa della Nazionale (incantevole uno scatto di Ciccone, poi rintuzzato), c'è stata un'affermazione straniera. Per la terza volta, infatti,la squadra UAE Team Emirates è stata di nuovo regina a Pescara dopo Valerio Conti nel 2020 e Matteo Trentin nel 2021, la 75°edizione ha incoronato vincitore Sjoerd Bax. Il 27enne olandese ha lasciato dietro la sua ruota tutti gli altri e davvero per un soffio l’ha spuntata sul gruppo in forte recupero alle sue spalle con la seconda posizione del campione italiano Simone Velasco (Nazionale Italiana) e la terza di Lorenzo Rota (Intermarchè Circus Wanty) con quest’ultimo che era in compagnia di Bax fino ai 200 metri.