La Premier Giorgia Meloni parteciperà a Montesilvano alla presentazione dei World Skate Games 2024

Ci sarà la premier Giorgia Meloni mercoledì 7 febbraio alle 18 Pala Dean Martin in occasione dell'evento inaugurale dei "Wolrd Skate Games 2024" che sbarcano per la prima volta in Italia e che vedranno l'Abruzzo tra le quattro regioni che li ospiteranno. Ne ha dato annuncio ufficiale sui propri canali social il Comune di Montesilvano. Oltre al presidente del consiglio, saranno presenti nella circostanza anche altre importanti autorità del mondo dello sport e della politica nazionale.

Dopo Nanchino, Barcellona e Buenos Aires, anche l'Abruzzo sarà protagonista dell'importante manifestazione nel 2024: stiamo parlando dei World Skate Games, che calamiteranno le attenzioni del Mondo sulla nostra regione. In particolare sono interessate le città di Roccaraso per l'Inline Hockey, Montesilvano per il Roller Derby, Pescara per i 100 mt Patt. Corsa, Francavilla al Mare per la Maratona Patt. Corsa, Sulmona per il Patt. Corsa su Strada, Chieti per l'Inline Slalom e Tortoreto per l'Inline Downhill / Skateboarding Downhill.

I World Skate Games, dopo le passate edizioni che hanno visto protagoniste la Cina nel 2017, la Spagna nel 2019 e l'Argentina nel 2022, arrivano per la prima volta in Italia. Un evento senza precedenti, diffuso sul territorio nazionale dato che non interesserà solo l'Abruzzo ma anche Emilia Romagna, Lazio e Piemonte. L’edizione italiana dei WSG 2024, dal 6 al 22 settembre, prevede l'arrivo di oltre 12.000 tra atleti, tecnici e delegazioni provenienti da 100 Paesi del mondo, e una partecipazione di decine di migliaia di fan da ogni parte del globo. Ed il sipario si alzerà mercoledì prossimo da Montesilvano con la presenza della Presidente del Consiglio