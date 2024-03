Nuovo record in Nba per il pescarese Simone Fontecchio, che svela l'origine del suo nomignolo negli Usa

Notte con sconfitta nella Lega dei Marziani per i Detroit Pistons ma notte comunque magica per il pescarese Simone Fontecchio che registra il suo nuovo career-high nella NBA. Nella partita casalinga contro i Dallas Mavericks - che hanno battuto quelli che una volta erano i Bas Boys Nba per 142-124 con la tripla doppia da 39 punti di Luka Doncic - l'ex Jazz ha messo a referto 27 punti tirando 9/13 dal campo, 4/5 da tre. Il tutto in 32 minuti uscendo dalla panchina e aggiungendo anche 4 rimbalzi, 2 assist, 5/5 a cronometro fermo.

Per Fontecchio è dunque il nuovo record di punti nella NBA. Il suo precedente massimo era di 26 punti, registrato il 25 marzo del 2023 quando indossava la maglia degli Utah Jazz e contro i Milwaukee Bucks de "Dio Greco" Giannis Antetokounmpo. Con i Jazz segnò anche 24 punti, in questa stagione, prima a dicembre e poi a gennaio. Quest'ultima volta, come adesso, contro i Dallas Mavericks del più forte giocatore europeo insieme a Giannis Antetokounmpo, ovvero Luka Doncic.

“Certo, è un qualcosa che può far piacere, ma volevo vincere. Volevo la seconda vittoria di fila. Avremmo dovuto approfittare del fattore campo. Non mi interessa più di tanto il mio career high o il mio punteggio a fine partita. Come ho detto altre volte, voglio fare tutto il necessario per aiutare la squadra. La scorsa partita non sono stato molto efficace, ma ho cercato di aiutare la squadra lo stesso. Prendendo qualche rimbalzo, con la difesa e cercando di aiutare i miei compagni. Non si tratta per forza di segnare 10 triple in ogni singola partita, ma di fare qualsiasi cosa per aiutare la squadra”, le parole post match del pescarese che qualche giorno prima aveva svelato un gustoso aneddoto.