Pineto-Pescara: ultime, probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Altro giro, altra corsa ed altra partita per il Delfino in un ottobre di fuoco. Nella quarta delle 8 partite in programma in 27 giorni, il Pescara di Zdenek Zeman è chiamato a recuperare il derby con il Pineto, originariamente previsto il 24 settembre e rinviato all'11 ottobre alle ore 20:45 perchè all'epoca lo stadio Adriatico-Cornacchia era impegnato con gli Europei Master di atletica leggera. E' il primo, storico derby in serie C tra le due squadre e, curiosamente, il Pescara sarà “ospite” nel suo stesso impianto poiché da calendario la squadra di casa è il Pineto, che ha iniziato il suo torneo all'Adriatico per i lavori di cui è oggetto il proprio campo. Con una vittoria il Delfino si piazzerebbe al secondo posto in classifica

ULTIME – Niente turnover totale per Zeman, solo cambi mirati. Alcuni per scelta, altri per necessità. Mancheranno infatti l'infortunato Franchini, che però è quasi pronto, ed i nazionali Accornero, Staver e Tunjov. In difesa un solo dubbio, Moruzzi o Milani, in mediana Dagasso dovrebbe essere preferito a Manu come vice Tunjov. Davanti maglia da titolare certa per l'inamovibile Merola e per il match-winner di Ferrara, Cangiano. La grande sorpresa potrebbe essere l'impiego di Vergani come centravanti, anche se non è del tutto sicuro che Cuppone si accomodi inizialmente in panchina. Nel Pineto ci saranno presumibilmente due cambi rispetto alla brillante vittoria dell'ultimo turno. Di certo non ci sarannno lo squalificato Iaccarino e l'infortunato Pellegrino, autore del primo gol in C della squadra di Amaolo che si schiererà con il 3-5-2.

CURIOSITA' - La prima sfida tra Pescara e Pineto è datata 1946. Si giocò al Rampignae fu una delle prime partite in assoluto della società pinetese che si stava organizzando in quegli anni e faceva solo da spalla per la preparazione del Pescara. L'ultimo incrocio nel Memorial Serra ad agosto a Silvi con la vittoria del Pineto per 2-1. Il prossimo a novembre per il secondo turno di Coppa Italia, ancora All’Adriatico.

L'ARBITRO - La gara sarà diretta da Andrea Zanotti della sezione di Rimini. Assistenti: Matteo Taverna della sezione di Bergamo e Paolo Tomasi della sezione di Schio. Quarto uomo: Alessandro Recchia della sezione di Brindisi.

PROBABILI FORMAZIONI:

Pescara (4-3-3): Plizzari, Pierno, Brosco, Mesik, Moruzzi, De Marco, Squizzato, Dagasso, Merola, Vergani, Cangiano. All. Zeman

Pineto (352): Tonti; Evangelisti, Ingrosso, Marafini; Teraschi (Della Quercia), Schirone, Amadio, Germinario, Borsoi; Volpicelli, Chakir.

DOVE VEDERE LA PARTITA - Pineto -Pescara, partita valida come recupero della quinta giornata del girone B Lega Pro, in programma mercoledì 11 ottobre alle 20.45 allo stadio Adriatico, sarà trasmessa su Sky Sports e in streaming su Now