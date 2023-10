È (ri)scoppiata la Zemanmania. Sdengo e il Pescara finiscono anche sul Tg1

Aspettando che si costruisca Zemanlandia, anche se sembrano esserci già tutti i presupposti (vedi vittoria di Ferrara), è scoppiata di nuovo la...Zemanmania. Tutti adesso parlano del tecnico del Pescara. I principali media italiani a livello nazionale stanno facendo a gara, tra servizi specifici sul boemo e sul suo Delfino, interviste ed approfondimenti, per dare spazio al fenomeno Sdengo, tornato prepotentemente di moda. E capita allora anche che Zeman e, conseguentemente, il Pescara, siano finiti al Tg1. E non in una edizione qualsiasi,ma in quella serale del sabato. Quando? alla vigilia del nuovo acuto biancazzurro in casa della Spal, e dunque in data 7 ottobre alle ore 20. Sul finire del telegiornale.

"Tutti pazzi per Zeman, l'allenatore con il fiuto per i giovani talenti, che entusiasma Pescara": così da studio è stato lanciato il servizio a firma di Anna Milan.

"Non guardo tanto i risultati, ma la prestazione. Siamo qua per farli crescere", le prime parole di Sdengo nel servizio. E poi: "La filosofia è che per migliorare bisogna lavorare. Bisogna avere passione per il calcio. Il calcio è una cosa seria, anche se negli ultimi tempi non sembra. Ma se uno vuole arrivare deve dare qualche cosa, non solo prendere".

Nel servizio sentite anche le opinioni di alcuni tifosi, che hanno lodato Sdengo. "Inossidabile", "maestro" le definizioni date a ZZ. Nel servizio è stata ricordata la Zemanlandia biancazzurra ma anche i precedenti successi a Foggia. "Sono contento di essere uno che passa per uno che ha passione di calcio e che lo vuole fare pulito", le ultime parole di Zeman. CLICCANDO QUI L'EDIZIONE DEL TG1 DEL 7-10-2023