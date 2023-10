Già in vendita i biglietti per Pineto-Pescara: prezzi e dove acquistarli

Sono in vendita i biglietti per la gara Pineto Calcio – Pescara, recupero valido per la quinta giornata di campionato, che si giocherà mercoledì 11 ottobre 2023 alle 20.45 allo Stadio Adriatico “G. Cornacchia” di Pescara. La partita originariamente doveva disputarsi in data 24 settembre, ma la contemporaneità con i Campionati Europei Master di atletica leggera ha prodotto il rinvio.

Il circuito su cui poter acquistare il biglietto è postoriservato.it.

TRIBUNA MAIELLA CENTRALE

Intero 25,00 € + prev

Ridotto Donna – Over65 – 15-18 anni 20,00 € + prev

Ridotto Under14 3,00 € + prev

TRIBUNA MAIELLA LATERALE

Intero 10,00 € + prev

Ridotto Donna – Over65 – 15-18 anni 7,00 € + prev

Ridotto Under14 3,00 € + prev

TRIBUNA ADRIATICA CENTRALE

Intero 17,50 € + prev

Ridotto Donna – Over65 – 15-18 anni 14,00 € + prev

Ridotto Under14 3,00 € + prev

TRIBUNA ADRIATICA LATERALE

Intero 13,50 € + prev

Ridotto Donna – Over65 – 15-18 anni 9,50 € + prev

Ridotto Under14 3,00 € + prev

CURVA NORD (SETTORE OSPITI)

Intero 10,00 € + prev

Ridotto Donna – Over65 – 15-18 anni 7,00 € + prev

Ridotto Under14 3,00 € + prev

A Pineto è possibile acquistare i tagliandi d’accesso

nella sede sociale c/o lo Stadio Pavone-Mariani

all’EDICOLA CADUCEO LUCIANO – Via Cesare De Titta 49 – Pineto / 085.9490199

APERTO: dal LUNEDì al SABATO 8-13//16-22 DOMENICA 8-13

APERTO: dal LUNEDì al SABATO 8-13//16-22 DOMENICA 8-13 online su www.postoriservato.it e in tutte le rivendite Posto Riservato d’Italia https://www.postoriservato.it/punti-vendita

A Pescara i biglietti possono essere acquistati

AL BOTTEGHINO dello STADIO ADRIATICO: Lunedì 9 ottobre dalle 15 alle 18, Martedì 10 ottobre dalle 15 alle 18, mercoledì 11 ottobre dalle 10 alle 13 e dalle 16 fino a inizio gara.

COPY BET SERVICE – Largo Madonna dei Sette Dolori, 66/67, 65125 Pescara PE +39 085 415 9140 (Zona Colli)

LA VOCE DEI PESCARESI – Via Valignani – Pescara (zona Stadio)

Per coloro che hanno sottoscritto l’abbonamento del Pineto riceveranno il tagliando via mail.